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06.08.2019 18:03
Рубрика: Власть

В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран

Текст: Татьяна Замахина

На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы. Об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он уточнил, что имеется в виду заседание, которое пройдет в августе, не позднее 20-го числа. Жириновский не исключил, что указанный комитет соберется совместно с комитетами по информационной политике и по международным делам.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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- Мы будем требовать, чтобы на заседание комитета были приглашены представители тех агентств и дипломаты тех посольств, чьи страны внаглую попытались дать какую-то отрицательную оценку событиям в Москве, - добавил политик, имея в виду прошедшие в столице несанкционированные акции.

Депутаты, по его словам, собираются спросить журналистов и дипломатов, "почему они совершили те недопустимые действия, которые можно охарактеризовать только лишь как нарушение общепринятых норм".

Лидер ЛДПР также напомнил позицию своей партии и ее фракции о недопустимости вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны.

- Мы считаем недопустимым, чтобы США, Германия, Франция делали какие-то нам замечания... что якобы нарушения происходят со стороны правоохранительных органов, - подчеркнул он. Жириновский добавил, что во всех странах полиция задерживает нарушителей установленного порядка.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил создать в Госдуме рабочую группу для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ. Его обращение было адресовано председателю Госдумы Вячеславу Володину.

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