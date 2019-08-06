В Испании изобрели авоську

В рамках общеевропейского отказа от пластиковых пакетов в Испании додумались использовать хлопчатобумажные сетки для покупки овощей и фруктов. Идея авосек, когда-то широко распространенных в СССР, пришла в голову руководству одной из крупных торговых продуктовых сетей, работающих в королевстве.

Начиная с этой недели, авоськи можно будет приобрести в магазинах для многократного использования. Кстати, впервые в Испании покупатели смогут класть овощи и фрукты (а также деликатесы, рыбу и мясо) в принесенные с собой сумки и контейнеры, прежде их приходилось покупать вместе с продуктами.

Также магазины начали отказываться от пластиковых контейнеров, в которых продавались оливки или соленые огурцы, заменяя их стеклянными банками. А фрукты, поставляемые в ящиках, теперь переложены экологически чистыми материалами.