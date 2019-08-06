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Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

Текст: Марина Гусенко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды

Первое. Лучше выбирать напиток из отечественного винограда. Он практически гарантировано будет выше, ведь, если виноматериалы привезли из-за рубежа, то в его стоимость также будут включены транспортные расходы, таможенные пошлины, и вино из него априори не может быть недорогим.

Для уверенности в том, что напиток сделан из российского винограда, стоит выбирать вино с надписью "Вино защищенного наименования места происхождения" (ЗНМП) или "Вино защищенного географического указания" (ЗГУ).

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Как показали исследования Роскачества, среди отечественных вин ценой до 500 рублей есть хороший выбор качественных напитков.

Второе. Несмотря на то, что считается, что вино, чем старше, тем лучше, специалисты рекомендуют выбирать молодое вино, поскольку на самом деле все зависит от технологии. А недорогие вина изготавливают чаще всего с расчетом на то, что их употребят в течение года-двух после выпуска. Дата изготовления указывается на упаковке. Выдержанное вино будет стоить не меньше тысячи рублей за бутылку.

Напомним, Роскачество в прошлом году запустило проект "Винный гид России", в ходе которого специалисты провели аудит отечественных виноделен и и исследовали производимое в стране вино. Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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