В России предлагают вернуться к страхованию лесов и начать с арендаторов. "Сегодня в аренде находится одна пятая часть всего лесного фонда. Если удастся застраховать хотя бы ее, это будет большая подвижка", - заявил на пресс-конференции в "Российской газете" президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Концепцию страхования лесов от пожаров разработал Национальный союз агростраховщиков (НСА). Президент Союза Корней Биждов уточнил, что в ближайшее время она будет направлена в профильные ведомства. "Устно идея уже обсуждалась и ни у кого не вызвала отторжения. Если она официально будет поддержана, во второй половине 2019 года - начале 2020-го можно будет разработать и утвердить программы страхования", - сообщил Биждов.

Для обсуждения инициатив страховщики предлагают создать рабочую группу с участием специалистов Минфина, Банка России, Минприроды, Рослесхоза, депутатов Госдумы и лесопромышленников. Эксперимент по защите лесов от пожара с помощью страховых инструментов хотят запустить в 2021 году. В списке возможных пилотных регионов: Иркутская область, Красноярский край и Якутия.

По предварительным расчетам Национального союза агростраховщиков, стоимость страхования 25 процентов лесного фонда России в той его части, которая сейчас используется наиболее активно, может составить от 2 до 11 миллиардов рублей в год в зависимости от условий страхования.

Предполагается, что часть затрат на страхование арендаторам лесов будет компенсировать государство - собственник лесного фонда. Однако все будет зависеть от возможностей бюджета, подчеркнул Биждов.

Урегулировать убытки страховщики предлагают с использованием инструмента космомониторинга. "Современные технологии позволяют определить площадь пожара и площадь гибели лесных насаждений. Имеется статистика Росстата и Рослесхоза о стоимости лесов. Соответственно, выезжать на место, делать замеры, вести сложные расчеты необходимости не будет", - сказал глава НСА.

Страхование леса страховщики предлагают сделать обязательным условием заключения договора аренды участка

По словам Игоря Юргенса, страхование лесов позволит частично покрыть финансовый ущерб и простимулировать арендаторов заранее принимать противопожарные меры. Для тех, кто будет вести такую работу, страховка должна стоить дешевле, полагают в ВСС.

Этот вид страхования носит еще и выраженную социальную направленность.

Ведь в результате пожара уничтожаются не только зеленые насаждения, гибнет фауна, нарушается экология, что ведет к ухудшению здоровья населения, напомнил Николай Галагуза, член правления Национального союза агростраховщиков. "Думаю, сегодня уже назрела необходимость принять такое решение", - отметил Николай Галагуза.

Тема страхования лесов от пожаров за последние годы поднималась в России уже дважды: в 2011 году Рослесхозом и в 2016 году - Госдумой, но дальше обсуждений дело не продвинулось.

Вернуться к вопросу заставили лесные пожары, которые начались в России в июле. Наиболее сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии, Бурятии. Огонь уже уничтожил около трех миллионов гектаров леса и продолжает распространяться. В 2018-2019 годах площадь лесов, уничтоженных огнем, увеличилась в два раза по сравнению с 2014 годом, который также был непростым в плане пожаров.

По данным Рослесхоза и МЧС России, в среднем ущерб лесам от пожаров достигает около 20 миллиардов рублей в год. Из них около 75 процентов приходится на стоимость восстановительных работ. Зарегистрированные пожары ежегодно охватывают от 500 тысяч до 8,6 миллиона гектаров при общей площади лесного фонда 1,14 миллиарда гектаров.

Есть три веских основания, чтобы наконец решить вопрос со страхованием лесов. Во-первых, острота ситуации. Во-вторых, национальный проект "Экология", который требует конкретных мер по сохранению лесов. В-третьих, международные обязательства в борьбе за сохранение климата, отметил Игорь Юргенс.

20 миллиардов рублей в год - таков средний ущерб, который наносят лесам пожары

Россия - самая большая лесная держава, напомнил он. Понятно, что охватить такие площади страхованием только за счет федерального бюджета невозможно, он просто не потянет такие расходы. "Именно поэтому мы предлагаем начать с арендаторов лесов и сделать для них вмененное страхование, которое будет являться обязательным условием при заключении договора аренды", - резюмировал Юргенс.