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06.08.2019 14:07
Рубрика: В мире

В Сербии пенсионер вырастил усы длиной в 1,4 метра

Текст: Александр Саможнев

71-летний пенсионер Зоран Лазаревич стал победителем регионального фестиваля бородачей. Длина его усов составиляет 1,4 метра. Этот факт зафиксировали представители авторитетного жюри, сообщает газета Der Tagesspiegel.

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Счастливый победить получил кубок и денежную премию. Он охотно давал интервью журналистам, демонстрируя с гордостью свои рекордные усы. "Когда я вышел на пенсию, подумал, что буду выращивать усы до тех пор, пока не смогу закрутить их на уши. Как видите, теперь я могу это сделать много раз", - радовался пенсионер.

В социальных сетях широко обсуждались итоги сербского конкурса на лучшие усы. В одном из комментариев говорилось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вводит в заблуждение Дональда Трампа, а на этих соревнованиях его бы вообще дисквалифицировали.

В мире Европа Сербия
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