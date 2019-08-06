В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме

Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами». Т.е. признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 августа 2019 г.

Сенатор Алексей Пушков объяснил, что означает недавние слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о Крыме.

Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами". По его словам, накал соперничества возрос. При этом Россию генсек Альянса назвал "более напористой" в мировом соперничестве.

Как заметил Алексей Пушков, Столтенберг признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и конкретно на Севастополь. Последний они мечтали превратить в свою военно-морскую базу, добавил Пушков, комментируя эту тему в Twitter.

По оценке сенатора, это подтверждают слова генсека о возросшей конкуренции между державами.