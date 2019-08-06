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06.08.2019 20:20
Рубрика: В мире

В США появится крупнейший издатель ежедневных газет

Текст: Юрий Ершов

За 1,4 миллиарда долларов американский издательский концерн New Media Investment Group намерен приобрести издательство Gannett Company, которое выпускает в том числе газету USA Today. Об этом в понедельник объявили руководители обеих предприятий, пишет немецкий еженедельник Der Spiegel. Таким образом группа станет крупнейшим издателем ежедневных газет.

Фото: iStock
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Ныне New Media Investment Group контролирует выпуск 156 ежедневных локальных газет, а после слияния с Gannett Company новый концерн будет издавать 263 газеты в 47 американских штатах. Причем учитывая читательские предпочтения, сегодня склоняющиеся к онлайн-прессе, новая издательская группа уделит особое внимание развитию своих интернет-изданий.

По словам руководителя New Media Investment Group Майкла Рида, объединение издательств, а также расширение интернет-сектора позволят экономить до 300 миллионов долларов ежегодно.

Будущие партнеры предполагают, что смогут совершить сделку еще до конца текущего года. Причем отмечается, что, по имеющейся договоренности, в новой структуре акционеры New Media Investment Group получат большинство - 50,5 процента. Правда, утвердить планируемое слияние должны еще и сами акционеры обоих издательских домов, а также антимонопольные власти страны.

В мире США Общество СМИ и соцсети
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