В столичном парке Кусково начинаются утренние зарядки

Завтра в экологической школе "Кусково", расположенной в одноименном парке, стартует серия утренних бесплатных зарядок. Об этом сообщили "РГ" пресс-службе Мосприроды.

Все занятия будут проходить по средам на протяжении августа с 10.00 до 11.15. В занятиях могут принимать участие все желающие, в том числе и дети старше 7 лет. С собой нужно будет взять коврик. В случае плохой погоды зарядку проведут в помещении экошколы.

Первый урок пройдет завтра, и он будет называться "Живое тело". Как рассказали в организации, утренние занятия на природе является лучшим способом поднять настроение и оздоровиться. Зарядка будет состоять из упражнений, включающих в себя индийскую йогу, дыхательные практики, элементы телесно-ориентированной терапии. Основная задача гимнастики устранить напряжения и настроиться на гармонию с собой и природой.

Сбор группы для гимнастики на ул. 3-я Музейная, д.40, стр.1.