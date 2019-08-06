За месяц до начала работы нового созыва Верховной рады во фракции партии "Слуга народа" обозначились линии будущих конфликтов, личностных и политических. Украинские СМИ со ссылкой на анонимные, но приближенные к спонсорам Владимира Зеленского источники сообщают об уже идущей оптовой скупке депутатских голосов со стороны означенных спонсоров. Одновременно народные избранники обмениваются претензиями, не стесняя себя в выражениях.

Так, победивший в мажоритарном округе журналист Александр Дубинский нарушил партийную дисциплину и публично усомнился в профессиональных и личностных качествах вероятного главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии. "Что касается Арахамии, то вот черт его знает, откуда он там взялся. Это все равно, как в супермаркет зайти и выбрать себе там лидера фракции. Когда его взяли в первую пятерку партийного списка, я, честно говоря, чуть-чуть удивился. Думаю, если можно поклонников Порошенко брать, то у нас удивительная демократия со всех сторон", - заявил Дубинский на своем канале в YouTube (бранные слова в цитате заменены близкими по смыслу - прим. "РГ").

Нужно понимать, кем являются противоборствующие стороны. Александр Дубинский - обозреватель телеканала "1+1", считающийся журналистом-расследователем, хотя скептики называют его придворным "сливным бачком" Игоря Коломойского. И действительно, почти все его расследования последних лет более похожи на легализацию компрометирующих данных на оппонентов олигарха, персонально на окружение Петра Порошенко и его самого. Дубинский не скрывает своей близости к Коломойскому и даже объявил о планах создать в составе фракции отдельную депутатскую группу "Справедливость", куда созывает таких же близких к олигарху народных избранников.

Давид Арахамия, в свою очередь, на самом деле представляется инородным элементом в окружении Зеленского. Обласканный в свое время Порошенко "волонтер", успевший побывать фигурантом уголовного дела о хищениях топлива в армии, сегодня он не просто претендует на руководство парламентским большинством, но и высказывает революционные идеи. Будь то "продажа" Украины, то есть тотальная приватизация всего и вся по заветам МВФ, или введение системы тайного слежения за депутатскими голосованиями, которую он то ли по Фрейду, то ли по Оруэллу назвал "Большой брат". Вероятно, душевная привязанность между Зеленским и Арахамией возникла во время концертов "95-го квартала" перед карателями в "зоне АТО", которых оба обихаживали.

Таким образом, еще до начала работы нового парламента фракция "Слуги народа", 254 человека, заразилась болезнью фракционности, и там началась борьба за близость к телу президента. И дело не только в Дубинском и Арахамии: украинские СМИ уже ищут в этой, по большей части безликой, массе людей ангажированных иными украинскими олигархами - Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и даже напрямую Джорджем Соросом. И находят косвенные подтверждения того, что не только Коломойский имеет подходы к "Слуге народа". Например, указывается на следующий факт: двухнедельный интенсивный тренинг парламентской "команды Зеленского" в Трускавце, породивший немало скандалов и забавных ситуаций, проходил в санаториях, любезно предоставленных их гостеприимным хозяином, - Ринатом Ахметовым, если верить украинским СМИ. И бюджету партии "Слуга народа" это ничего не стоило.

Впрочем, есть в парламентском большинстве депутаты, чье жизненное кредо и личностный профиль уже ясны. Так, ключевой международный комитет Верховной рады, как следует из официально обнародованного проекта распределения парламентских постов, возглавит Богдан Яременко, человек, успевший за короткий период сделать столько же антироссийских заявлений, как и его скандально знаменитый коллега Никита Потураев, сторонник смертной казни для всех жителей народных республик Донбасса. К примеру, Яременко считает, что Украине нужно использовать шанс, предоставленный США и в связи с прекращением действия договора об РСМД начать разработку и производство собственных ракет для обстрела территории России. Также в бытность консулом страны в Стамбуле Яременко стал первым украинским дипломатом, объявившим о неповиновении Януковичу, еще 30 ноября 2013 года, и возглавил им же созданный "Майдан иностранных дел", альтернативный на тот момент МИД. Яременко не признает крымский референдум, верует в "агрессию России" и требует вновь исключить российскую делегацию из ПАСЕ.