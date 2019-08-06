Велогонщик погиб после аварии на "Туре Польши"

Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после аварии, произошедшей на третьем этапе велогонки "Тур Польши".

Трагедия произошла на третьем этапе многодневной гонки. Проехав примерно 50 километров, 22-летний Ламбрехт на высокой скорости врезался в бетонную дренажную трубу.

После аварии спортсмен был доставлен в больницу в городе Рыбник в критическом состоянии, сообщает cyclingnews.com. Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь 22-летнего спортсмена не удалось.

"Это ужасная трагедия для семьи, друзей и партнеров по команде Берга. Покойся с миром", - говорится в заявлении команды LottoSoudal, за которую выступал бельгиец.