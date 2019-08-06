Видео: Бульдог-кинокритик дал "экспертную" оценку трейлеру фильма "Оно-2"

В Сети стремительно набирает популярность видео с реакцией бульдога на трейлер фильма ужасов "Оно-2" - собака облаяла самые захватывающие моменты сиквела. Забавный ролик, который разместил хозяин собак Элвиса и Кхалиси, уже посмотрели больше 1,2 миллиона раз.

Элвис и Кхалиси являются довольно опытными кинокритиками. Собаки регулярно просматривают новинки кино, а также ленты прошлых лет, и дают свое независимое "гав". Из последних "рецензий" можно отметить "Сияние" Стэнли Кубрика и недавно вышедшую драму "Король Лев" Джона Фавро. Фильм "Оно-2", премьера которого запланирована на 5 сентября 2019 года, как яркая новинка, тоже подверглась строгому анализу бульдога.

Конечно, сложно сказать, понравился ли все-таки Кхалиси новый фильм ужасов или нет. Впечатлительный бульдог, просмотрев довольно спокойно одну половину ролика, начинает отчаянно "высказывать" все "за" и "против" во второй.

"Кхалиси оказалась явно неравнодушной собакой", - комментируют пользователи.

Владелец Кхалиси с удовольствием сообщает детали: бульдог также посмотрела фрагмент комедийного фильма ужасов 1984 года "Гремлины", где облаяла монстра, сидевшего в холодильнике.