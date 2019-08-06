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06.08.2019 11:16
Рубрика: Общество

Биологи: восстановление уничтоженной людьми фауны займет миллионы лет

Текст: Наталья Панасенко
Попугай Кеа. Находится под угрозой вымирания из-за истребления фермерами Фото: pixabay.com Попугай Кеа. Находится под угрозой вымирания из-за истребления фермерами Фото: pixabay.com
Попугай Кеа. Находится под угрозой вымирания из-за истребления фермерами Фото: pixabay.com

Чтобы восстановить прежнее разнообразие видов птиц в Новой Зеландии, потребуется не менее 50 млн лет, говорится в журнале Current Biology. Для сравнения: Homo Sapiens существует около 250 000 лет.

Используя ископаемые и генетические данные вымерших и живых новозеландских птиц, международная группа ученых создала компьютерную модель эволюции птиц и высчитала, сколько времени потребуется островам, чтобы восстановить утраченное разнообразие видов.

Фото: pixabay.com
Человечество рискует потерять еще 7000 видов животных и растений

Результат исследования оказался печальный: более 70 видов птиц исчезли с тех пор, как человек колонизировал Новую Зеландию около 700 лет назад. И даже несмотря на сегодняшние усилия по защите птиц Новой Зеландии, говорится в исследовании, 30% оставшихся видов находятся под угрозой исчезновения. "Если эти 30% также вымрут, потребуется еще 10 миллионов лет для восстановления видов", - сказал Луис Валенте из Музея естественной истории в Берлине (Германия).

Например, нелетающий ночной попугай какапо. Почти вымерший вид попугаев, возможно, выйдет из критической ситуации: в 2019 году птицы, наконец, начали активно размножаться.

Дело в том, что до появления человека на островах не было млекопитающих, кроме летучих мышей, поэтому у этих попугаев-эндемиков нет стратегии защиты: они не могут убежать или как-то иначе спасти свою жизнь. Но ключевой причиной исчезновения птиц все-таки называют вмешательство человека, а именно: охота и изменение в системе землепользования. Сегодня какапо живут исключительно на четырех островах у побережья Новой Зеландии, где у них нет естественных врагов.

"Считается, что природа способна быстро выздороветь, если ее оставить в покое, - говорят ученые, - но на самом деле это займет миллионы лет. И может быть, она никогда не выздоровеет".

Общество Природа Общество Наука
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