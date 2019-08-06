Все билеты на матч "Краснодар" - "Порту" проданы

Все билеты на дебютный матч "Краснодара" в Лиге чемпионов проданы.

В среду в 20:00 "Краснодар" в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов принимает "Порту".

Стадион "Краснодара" вмещает 35179, за сутки до матча пресс-служба клуба сообщила о том, что все билеты на матч против "Порту" проданы.

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. В случае победы по сумме двух матчей российский клуб в плей-офф квалификационного раунда встретится победителем противостояния между с турецким "Истанбулом" и греческим "Олимпиакосом".