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06.08.2019 08:24
Рубрика: Власть

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Текст: Игорь Дунаевский

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает решение населения Крыма о возвращении полуострова в состав России, принятое по итогам референдума в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, таким образом прокомментировав недавние высказывания главы американской дипломатии.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее, как сообщили СМИ, госсекретарь США на одном из выступлений в Вашингтоне заявил, что "Крым должен вернуться в состав Украины".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Присоединение Крыма к России
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