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Новый смартфон Samsung придет в Россию по цене трех Xiaomi Mi 9

Текст:   Антон Благовещенский
06.08.2019,  
14:24

7 августа компания Samsung официально представит новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note 10, куда войдут базовая версия и Plus.

Как сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственный источник в российском ритейле, обычная версия Samsung Galaxy Note 10 обойдется российским покупателям в 76990 рублей, модификация Plus будет дороже - 89990 рублей. Для сравнения - флагман Xiaomi Mi 9 продается на официально сайте компании за 29990 рублей, Huawei P30 можно приобрести за 39990 рублей.

Версия Plus будет отличаться от базовой размером экрана - 6,8 дюйма против 6,3 дюйма, а также объемом оперативной памяти - 12 гигабайт против 8.

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Будут различия и в емкости аккумулятора - базовая модель получит батарею емкостью 3500 мАч, "плюсовая" - 4300 мАч. Кроме того, Galaxy Note 10 Plus обзаведется четырьмя камерами - основной, телезумом, широкоугольной и ToF, у базовой версии будет три камеры.

В обоих смартфонах будут использоваться процессоры Snapdragon 855 или Exynos 9825. В России традиционно продаются модели на базе Exynos.

Смартфоны линейки Samsung Galaxy Note традиционно оснащаются сенсорными стилусами S Pen, которые позволяют использовать их в качестве карандаша для рисования или ввода рукописного текста, а также умеют дистанционно управлять смартфоном - например, делать снимки или перелистывать кадры презентации.

Предзаказ новых смартфонов Samsung в России стартует в ночь с 7 на 8 августа на сайтах крупных ритейлеров.

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