Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 260-ФЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с искусственными островами, установками и сооружениями, расположенными в пределах российского сектора Каспийского моря, и о внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 25 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с созданием, эксплуатацией, использованием искусственных островов, установок, сооружений, регистрацией указанных объектов и прав на них, проведением буровых работ, прокладкой подводных кабелей, трубопроводов в пределах российского сектора Каспийского моря.

Статья 2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Федерального закона

Для целей настоящего Федерального закона понятия "искусственные острова", "установки, сооружения" применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном законе от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации".

Статья 3. Создание, эксплуатация, использование и регистрация искусственных островов, установок, сооружений, проведение буровых работ, прокладка подводных кабелей, трубопроводов

1. Создание, эксплуатация и использование искусственных островов, установок, сооружений, проведение буровых работ, прокладка подводных кабелей, трубопроводов в пределах российского сектора Каспийского моря осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации".

2. Регистрация расположенных в пределах российского сектора Каспийского моря искусственных островов, установок, сооружений и прав на них (за исключением плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ) осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 4. О внесении изменений в Федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"

Внести в статью 16 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2009, N 52, ст. 6440; 2011, N 30, ст. 4594; 2013, N 19, ст. 2314; 2015, N 29, ст. 4339) следующие изменения:

1) наименование после слова "использование" дополнить словами "и регистрация";

2) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Регистрация искусственных островов, установок, сооружений и прав на них (за исключением плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ) осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 5. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин