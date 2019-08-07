Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2005, N 1, ст. 19; 2006, N 31, ст. 3440; 2010, N 11, ст. 1171; 2012, N 53, ст. 7606; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 81; N 27, ст. 4294; 2017, N 27, ст. 3938; N 48, ст. 7052; 2018, N 53, ст. 8440; 2019, N 18, ст. 2200) следующие изменения:

1) абзац пятый статьи 2 после слов "обеспеченным ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, вытекающих из договора участия в долевом строительстве, отвечающего требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - права требования участника долевого строительства)";

2) в статье 3:

а) часть 1 после слов "обеспеченные ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Требования по обеспеченным залогом прав требования участника долевого строительства обязательствам могут входить в состав ипотечного покрытия только в случае их соответствия следующим условиям:

договор участия в долевом строительстве заключен в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

договор залога прав требования участника долевого строительства содержит условие о том, что в случае перечисления на залоговый счет участника долевого строительства денежных средств в соответствии с пунктом 3 статьи 772 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" залогодатель не вправе давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств, поступивших на его залоговый счет, станет ниже суммы, эквивалентной размеру обеспеченного залогом прав требования участника долевого строительства обязательства, за исключением исполнения обязательств перед залогодержателем;

основная сумма долга по обязательству, обеспеченному залогом прав требования участника долевого строительства, по каждому договору, из которого возникло такое обязательство, не должна превышать восемьдесят процентов определенной независимым оценщиком рыночной стоимости (денежной оценки) прав требования участника долевого строительства, являющихся предметом залога;

предметом договора займа, обязательства по которому обеспечены залогом прав требования участника долевого строительства, должны являться только денежные средства.

Доля требований, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства, на момент включения в ипотечное покрытие не должна превышать сорок процентов размера ипотечного покрытия. Требования, обеспеченные ипотекой после государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на недвижимое имущество в соответствии с договором участия в долевом строительстве, права по которому были переданы в залог, в составе ипотечного покрытия должны соответствовать условиям, предусмотренным абзацами третьим, четвертым и шестым части 2 настоящей статьи. Указанное недвижимое имущество должно быть застраховано от риска утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству не позднее шести месяцев с даты государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства.";

в) абзац четвертый части 4 изложить в следующей редакции:

"утрачен предмет залога, в том числе вследствие вступления в законную силу решения суда о признании недействительным или прекращении по иным основаниям права залога на недвижимое имущество (ипотеки) и (или) прав требования участника долевого строительства, за исключением замены предмета залога в случаях, установленных федеральным законом;";

г) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Требование по обеспеченному залогом прав требования участника долевого строительства обязательству, входящее в состав ипотечного покрытия, должно быть подтверждено:

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, содержащей сведения о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве и залога прав по нему;

кредитным договором или договором займа, на основании которых возникло обеспеченное залогом прав требования участника долевого строительства обязательство, либо нотариально удостоверенной копией соответствующего договора;

документом, который выражает содержание сделки, по которой были переданы права кредитора и залогодержателя по обязательству, обеспеченному залогом прав требования участника долевого строительства, и документом, подтверждающим государственную регистрацию перехода права залогодержателя в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в случае, если имел место такой переход (уступка), или нотариально удостоверенными копиями указанных документов.";

3) в статье 4:

а) часть 1 после слов "обеспеченных ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства";

б) часть 3 после слов "обеспеченных ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства";

4) в части 2 статьи 5:

а) в абзаце третьем слова "имущества, на которое установлена ипотека в обеспечение исполнения" заменить словами "предмета залога, обеспечивающего исполнение";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества и (или) прав требования участника долевого строительства, являющихся предметом залога, либо кадастровой стоимости указанного недвижимого имущества в случае, установленном настоящим Федеральным законом;";

5) в статье 8:

а) в части 1:

абзац первый после слов "обеспеченным ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства";

абзац второй после слов "обеспеченным ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства";

б) абзац первый части 3 после слов "физическими лицами" дополнить словами ", за исключением реализации оставленного за собой заложенного имущества,";

6) в статье 12:

а) в части 31 слова "о выпуске жилищных облигаций с ипотечным покрытием может" заменить словами "о выпуске жилищных облигаций с ипотечным покрытием, решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства, могут", после слов "программа жилищных облигаций с ипотечным покрытием" дополнить словами ", программа облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства";

б) в части 32:

абзац первый после слов "жилищных облигаций с ипотечным покрытием" дополнить словами ", программа облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства,", слово "должна" заменить словом "должны";

абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:

"указание на ограничение или на отсутствие ограничения общего количества выпусков облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, программы облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства;

сведения об очередности исполнения обязательств по облигациям с одним ипотечным покрытием в случае, если программой жилищных облигаций с ипотечным покрытием, программой облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства, предусмотрена возможность эмиссии таких облигаций;

сведения о лице, предоставляющем дополнительное обеспечение по облигациям с ипотечным покрытием (облигациям с ипотечным покрытием определенной очереди), которые могут быть размещены в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, программы облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства, а также сведения об условиях такого дополнительного обеспечения в случае его предоставления.";

в) часть 33 изложить в следующей редакции:

"33. Облигации с ипотечным покрытием могут быть биржевыми облигациями, предусмотренными Федеральным законом "О рынке ценных бумаг". Биржа вправе присваивать идентификационные номера программам облигаций с ипотечным покрытием, а также всем выпускам облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, в том числе размещаемых путем закрытой подписки, если облигации хотя бы одного из таких выпусков размещаются путем открытой подписки и допускаются биржей к организованным торгам. Для присвоения идентификационного номера программе облигаций с ипотечным покрытием эмитент вправе представить, а для допуска таких облигаций к организованным торгам и (или) присвоения их выпускам идентификационных номеров обязан представить бирже проспект облигаций с ипотечным покрытием, за исключением случаев, указанных в пункте 1 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к программе жилищных облигаций с ипотечным покрытием, программе облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства.";

7) в статье 13:

а) абзац первый части 3 после слов "обеспеченных ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства";

б) часть 4 после слов "обеспеченных ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства";

8) абзац второй части 1 статьи 33 после слов "обеспеченные ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства";

9) абзац второй части 2 статьи 35 после слов "обеспеченные ипотекой" дополнить словами "и (или) залогом прав требования участника долевого строительства".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2001, N 46, ст. 4308; 2002, N 7, ст. 629; N 52, ст. 5135; 2004, N 6, ст. 406; N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 40, 42; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 52, ст. 6219; 2009, N 1, ст. 14; N 29, ст. 3603; 2010, N 25, ст. 3070; 2011, N 27, ст. 3879, 3880; N 50, ст. 7347; 2013, N 19, ст. 2328; N 51, ст. 6683; 2014, N 26, ст. 3375, 3377; N 30, ст. 4218; 2015, N 1, ст. 29, 52; N 14, ст. 2022; N 41, ст. 5640; 2016, N 26, ст. 3886; N 27, ст. 4248, 4294; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4761, 4766; N 48, ст. 7052; N 50, ст. 7549; 2018, N 1, ст. 70; N 49, ст. 7523; 2019, N 18, ст. 2200; N 23, ст. 2921) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5 статьи 5 после слов "из договора участия в долевом строительстве" дополнить словами "(далее - права требования участника долевого строительства)";

2) в подпункте 2 пункта 10 статьи 59 слова ", вытекающие из договора участия в долевом строительстве, отвечающего требованиям Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" исключить;

3) наименование главы XIII изложить в следующей редакции:

"Глава XIII. Особенности ипотеки жилых домов, квартир и залога прав требования участника долевого строительства";

4) в статье 74:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 74. Применение правил об ипотеке жилых домов, квартир и о залоге прав требования участника долевого строительства";

б) пункт 1 дополнить словами ", а также к залогу прав требования участника долевого строительства";

в) пункт 3 после слов "установленные для ипотеки жилых домов и квартир," дополнить словами "а также для залога прав требования участника долевого строительства,";

5) дополнить статьей 772 следующего содержания:

"Статья 772. Залог прав требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, приобретенных за счет кредитных или заемных средств

1. Права требования участника долевого строительства, приобретенные полностью или частично с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, находятся в залоге у лица, предоставившего кредит или заем, с момента государственной регистрации залога прав требования участника долевого строительства в Едином государственном реестре недвижимости. Условие о возникновении залога прав требования участника долевого строительства должно содержаться в договоре участия в долевом строительстве. Если права залогодержателя по договору залога прав требования участника долевого строительства удостоверяются закладной, в этой закладной указываются реквизиты залогового счета в случае заключения договора залога прав по договору банковского счета.

Государственная регистрация возникающего в соответствии с настоящей статьей залога прав требования участника долевого строительства осуществляется одновременно с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве по правилам регистрации ипотеки в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

2. В случае уступки прав по кредиту (займу), права по которому обеспечены залогом прав требования участника долевого строительства, в том числе удостоверенных закладной, или перехода таких прав по иным основаниям, в том числе в порядке универсального правопреемства, к новому кредитору (заимодавцу) также переходят все права и обязанности залогодержателя по договору залога прав по договору банковского счета.

3. При расторжении договора участия в долевом строительстве, права требования участника долевого строительства по которому в соответствии с настоящей статьей находятся в залоге в обеспечение требований, входящих в состав ипотечного покрытия, при одностороннем отказе застройщика от исполнения такого договора, при его недействительности или признании его незаключенным, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях возникновения обязанности застройщика возвратить участнику долевого строительства денежные средства, обязанности третьего лица, в том числе эскроу-агента (если в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" договор участия в долевом строительстве заключен с использованием счета эскроу), выплатить участнику долевого строительства обеспечение, возмещение или возвратить участнику долевого строительства денежные средства соответствующие денежные средства перечисляются застройщиком или указанным третьим лицом на залоговый счет участника долевого строительства, права по которому переданы в залог залогодержателю прав по договору участия в долевом строительстве.

Участник долевого строительства представляет застройщику информацию о реквизитах залогового счета, указанного в абзаце первом настоящего пункта. При отсутствии у застройщика информации о реквизитах такого залогового счета начисление процентов, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", не осуществляется за период с даты расторжения договора участия в долевом строительстве до даты предоставления застройщику участником долевого строительства либо залогодержателем информации о реквизитах такого залогового счета.

4. Залогодержатель имеет право на удовлетворение своих требований за счет денежных средств, причитающихся участнику долевого строительства в случае расторжения договора участия в долевом строительстве, права требования участника долевого строительства по которому в соответствии с настоящей статьей находятся в залоге, в том числе в обеспечение требований, входящих в состав ипотечного покрытия, при одностороннем отказе застройщика от исполнения такого договора, при его недействительности или признании его незаключенным, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у застройщика или третьего лица обязанности по выплате обеспечения или возмещения участнику долевого строительства.

5. При государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства происходит замена залога прав требования участника долевого строительства на залог объекта долевого строительства и такой объект поступает в залог залогодержателю прав требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. Государственная регистрация ипотеки в указанном случае осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности участника долевого строительства.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 28, ст. 4139; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 7 статьи 94 слова "настоящей статьи" заменить словами "статьи 93 настоящего Федерального закона";

2) в статье 13:

а) в части 1 слова "о целесообразности финансирования" заменить словами "о финансировании";

б) в части 11 слова "о целесообразности финансирования" заменить словами "о финансировании";

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Если право требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве находится в залоге, денежные средства, причитающиеся участнику долевого строительства, в размере возмещения, предусмотренного настоящей статьей, перечисляются Фондом на залоговый счет участника долевого строительства, права по которому переданы в залог залогодержателю прав по договору участия в долевом строительстве. При отсутствии информации о реквизитах такого залогового счета Фонд запрашивает ее у сторон договора залога прав требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.";

3) в статье 131:

а) пункт 1 части 1 после слов "долевого строительства" дополнить словами ", обязательств застройщика";

б) пункт 4 части 2 после слов "организацией Фонда" дополнить словами "или Фондом субъекта Российской Федерации".

Статья 4

В части 8 статьи 16 Федерального закона от 27 июня 2019 года N 151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 26, ст. 3317) слова "требованиям, установленным частями 11 и 2" заменить словами "требованиям, установленным пунктами 1, 2 - 6 и 8 части 2".

Статья 5

Присвоение биржей до 1 января 2020 года идентификационного номера программе облигаций с ипотечным покрытием или программе иных облигаций либо выпуску облигаций с ипотечным покрытием или выпуску иных облигаций, если бирже для присвоения такого номера представлялся проспект облигаций, влечет за собой те же правовые последствия, что и регистрация проспекта облигаций.

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин