Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 262-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике""

Принят Государственной Думой 25 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590, 4596; N 50, ст. 7336, 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19; N 29, ст. 4350; N 45, ст. 6208; 2016, N 14, ст. 1904; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3926; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 31, ст. 4843, 4860; N 53, ст. 8448) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) абзац двадцать первый признать утратившим силу;

б) абзац сорок седьмой после слов "электрической энергии" дополнить словами "(за исключением деятельности по зарядке электрической энергией аккумуляторных батарей, в том числе аккумуляторных батарей транспортных средств, оборудованных электродвигателями)";

2) в пункте 1 статьи 12:

а) в абзаце втором слова "энергетической системы, в том числе потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой" заменить словами "электроэнергетической системы";

б) в абзаце третьем слова "с управляемой нагрузкой" заменить словами ", влияющих на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы,";

3) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 13 слова "с управляемой нагрузкой" заменить словами ", влияющими на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы,";

4) в статье 14:

а) в пункте 1:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"выдачу в порядке, установленном правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, влияющим на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора;";

в абзаце тринадцатом слова "услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций," исключить;

б) в пункте 2 слова "с управляемой нагрузкой" заменить словами ", влияющими на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы";

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Выдача обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с ограничением режима потребления электрической энергии (мощности) потребителей электрической энергии, осуществляется субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике только в случае необходимости принятия мер по предотвращению возникновения или ликвидации аварийных ситуаций.";

5) абзац четвертый пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"обеспечение надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по формированию технологического резерва мощностей.";

6) в абзаце девятом пункта 1 статьи 21 слова "услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций," исключить;

7) в пункте 4 статьи 231:

а) в абзаце втором слова "и по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций" исключить;

б) в абзаце пятом слова "услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций," исключить;

8) в пункте 2 статьи 24:

а) в абзаце тринадцатом слова "и услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций" исключить;

б) в абзаце восемнадцатом слова "услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций," исключить;

9) пункт 2 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"снижение в порядке, установленном правилами оптового рынка, стоимости мощности, приобретаемой покупателями электрической энергии, принявшими на себя в установленном правилами оптового рынка порядке обязательства по изменению режима потребления электрической энергии, а также покупателями электрической энергии, участвующими в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием энергопринимающих устройств, которые влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, соответствуют требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и в отношении которых реализованы управляющие воздействия определенных Правительством Российской Федерации в правилах оптового рынка отдельных видов противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, исходя из фактического ограничения объема потребления в отношении указанных покупателей.";

10) абзац шестой пункта 1 статьи 38 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин