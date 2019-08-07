Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 263-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц""

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в часть 31 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 15, ст. 2066; 2018, N 1, ст. 65, 89) изменение, дополнив ее после слов "должен содержать" словами "формируемый на срок не менее чем три года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин