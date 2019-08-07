Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; N 19, ст. 2317; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218; 2017, N 30, ст. 4456; N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 15, ст. 2035; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, 4836, 4837; N 49, ст. 7524; N 52, ст. 8103; N 53, ст. 8411, 8440) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 9:

а) в пункте 12 слова "в пункте 17" заменить словами "в пунктах 17 и 31";

б) пункт 13 после слова "счетов" дополнить словом "(вкладов)", после слова "счета" дополнить словом "(вклады)";

в) пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25) операций, совершаемых за пределами территории Российской Федерации между физическими лицами - резидентами, указанными в абзаце первом части 8 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также между физическими лицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, и юридическими лицами - резидентами, являющимися российскими государственными образовательными организациями высшего образования и их филиалами, находящимися за пределами территории Российской Федерации, по договорам об образовании;";

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) переводов физическими лицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов (вкладов), открытых в уполномоченных банках, в оплату переданных им товаров, выполненных для них работ, оказанных им услуг, переданных им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, физическими лицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней и которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства своего пребывания, на счета (во вклады) таких физических лиц, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.";

2) в статье 12:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации";

б) в части 1 слова "в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации" заменить словами "в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом таких организаций, имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента (далее - иные организации финансового рынка)";

в) в части 2:

абзац первый после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка";

абзац пятый после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка";

г) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Денежные средства могут быть зачислены на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, или списаны с таких счетов (вкладов) в случаях, установленных Центральным банком Российской Федерации.";

д) в части 5:

в абзаце первом:

слова "и 28 части 1 статьи 9" заменить словами ", 28 и 31 части 1 статьи 9";

слова "абзацами шестым - восьмым части 2" заменить словами "абзацами шестым - девятым части 2";

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Наряду со случаями, указанными в абзаце первом настоящей части, на счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены денежные средства в валюте Российской Федерации по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным такими резидентами с нерезидентами, в отношении которых требования, установленные пунктом 1 части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, были отменены.";

абзацы второй - седьмой считать соответственно абзацами третьим - восьмым;

дополнить абзацем следующего содержания:

"выплачиваемые в силу требований законодательства иностранного государства, минуя счета в уполномоченных банках, в виде доходов от реализации драгоценных металлов, учитываемых на счетах резидентов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.";

е) абзац седьмой части 51 дополнить словами ", а также в порядке возврата суммы денежных средств, ранее переданных таким физическим лицом в доверительное управление доверительному управляющему - нерезиденту";

ж) дополнить частью 52 следующего содержания:

"52. Наряду со случаями, указанными в части 51 настоящей статьи, на счета (во вклады) физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории иностранного государства - члена ОЭСР или ФАТФ и это иностранное государство осуществляет обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или иным заключенным с Российской Федерацией международным договором, предусматривающим автоматический обмен финансовой информацией.";

з) в части 6:

в абзаце первом слова "в банках за пределами территории Российской Федерации" заменить словами "в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации";

в абзаце втором слова "в банках за пределами территории Российской Федерации" заменить словами "в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации";

и) в пункте 4 части 61 слова "а также абзацами шестым - восьмым" заменить словами "а также абзацами шестым - девятым";

к) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, представляют налоговым органам по месту своего учета либо постановки на учет в качестве крупнейших налогоплательщиков отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, с подтверждающими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Физические лица - резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в совокупности составил более 183 дней, и физических лиц - резидентов, указанных в абзаце третьем настоящей части, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по своим счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении средств по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории иностранного государства - члена ОЭСР или ФАТФ и это иностранное государство осуществляет обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или иным заключенным с Российской Федерацией международным договором, предусматривающим автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.

В случаях, установленных в абзаце третьем настоящей части, пересчет иностранной валюты в валюту Российской Федерации производится по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Некредитные финансовые организации, осуществляющие виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", одновременно с представлением налоговым органам по месту своего учета отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, с подтверждающими документами представляют указанные отчеты с подтверждающими документами также Центральному банку Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации.";

л) в части 8:

в абзаце первом после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных", слова "о движении средств по этим счетам (вкладам)" заменить словами "о движении средств по счетам (вкладам) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации";

в абзаце втором слова "в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации в банках" заменить словами "в банках и иных организациях финансового рынка", слова "отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам)" заменить словами "отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,";

в абзаце третьем слова "в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации в банках" заменить словами "в банках и иных организациях финансового рынка";

м) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Перечень государств, указанных в частях 52 и 7 настоящей статьи, а также изменения, внесенные в указанный перечень, размещаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном этим федеральным органом исполнительной власти.";

3) часть 2 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания:

"Российские государственные образовательные организации высшего образования и их филиалы, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты в иностранной валюте и валюте Российской Федерации с физическими лицами - нерезидентами, а также с физическими лицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, по заключаемым между указанными лицами договорам об образовании, предусматривающим оказание образовательных услуг за пределами территории Российской Федерации.";

4) в статье 19:

а) абзац второй части 11 после слова "деятельности" дополнить словами "и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов";

б) часть 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, российскими государственными образовательными организациями высшего образования и их филиалами, находящимися за пределами территории Российской Федерации, по договорам об образовании с физическими лицами - нерезидентами, предусматривающим оказание образовательных услуг за пределами территории Российской Федерации.";

5) в статье 23:

а) в части 4:

пункт 7 после слов "в банке" дополнить словами "и (или) иной организации финансового рынка, расположенных";

дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:

"20) документы, подтверждающие право физического лица - резидента осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на территории иностранного государства своего пребывания, выданные в соответствии с законодательством такого иностранного государства;

21) документы, подтверждающие исполнение или прекращение обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, в соответствии с частью 4 статьи 24 настоящего Федерального закона.";

б) абзац первый части 61 после слов "на товары" дополнить словами ", а также о статистических формах учета перемещения товаров, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",";

в) абзац первый части 9 после слов "в банке" дополнить словами "и (или) иной организации финансового рынка, расположенных";

г) часть 16 после слов "в банке" дополнить словами "и (или) иной организации финансового рынка, расположенных";

6) статью 24 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Резиденты обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между резидентами и нерезидентами и на которые распространяются требования настоящего Федерального закона, иных актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля, путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов), или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, если в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между такими резидентами и нерезидентами, требования, установленные пунктом 1 части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, были отменены.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункт "в" пункта 1, абзацы первый, второй, четвертый подпункта "д" и подпункт "и" пункта 2, пункт 3, подпункт "б" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Действие положений пункта 25 части 1 статьи 9, части 2 статьи 14, пункта 12 части 2 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

4. Требования пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" не применяются:

1) в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, и предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, включенных в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза под кодами 2501 00 - 2522 30 000 0; 2524 - 2526 20 000 0; 2528 00 000 0 - 2530 90 000 9; 2601 - 2621 90 000 0; 2701 - 2703 00 000 0; 2704 00 - 2708 20 000 9; 2709 00 - 2709 00 900 9; 2710 - 2710 99 000 0; 2711 11 000 0; 2711 12 - 2711 19 000 0 (кроме 2711 12 110 0, 2711 12 190 0, 2711 12 940 0, 2711 12 970 0, 2711 13 910 0, 2711 13 970 0, 2711 14 000 1, 2711 14 000 9, 2711 19 000 0); 2711 21 000 0; 2712 - 2713 90 900 0; 2714 - 2714 90 000 0; 2715 00 000 0; 2902; 7101 - 7103 99 000 9 (кроме 7102 39 000 0, 7103 91 000 - 7103 99 000 8); 7112 - 7112 99 000 0; 7204 - 7204 50 000 0; 7401 00 000 0; 7404 00 - 7404 00 990 0; 7501; 7503 00 - 7503 00 900 0; 7602 00 - 7602 00 900 0; 7802 00 000 0; 7902 00 000 0; 8002 00 000 0; 8101 97 000 0; 8102 97 000 0; 8103 30 000 0; 8104 20 000 0; 8105 30 000 0; 8107 30 000 0; 8108 30 000 0;8109 30 000 0; 8110 20 000 0; 8111 00 190 0; 8112 13 000 0; 8112 22 000 0; 8112 52 000 0; 8112 92 210; 8113 00 400 0, в следующем порядке:

а) с 1 января 2020 года - в отношении не более десяти процентов суммы внешнеторгового договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом;

б) с 1 января 2021 года - в отношении не более тридцати процентов суммы внешнеторгового договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом;

в) с 1 января 2022 года - в отношении не более пятидесяти процентов суммы внешнеторгового договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом;

г) с 1 января 2023 года - в отношении не более семидесяти процентов суммы внешнеторгового договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом;

д) с 1 января 2024 года - в отношении всей суммы внешнеторгового договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом;

2) в отношении иных внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, не указанных в пункте 1 настоящей части, за исключением внешнеторговых договоров (контрактов), предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, включенных в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза под кодами 4401 - 4403 99 000 9, с 1 января 2020 года - в отношении всей суммы внешнеторгового договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом.

5. Положения части 4 настоящей статьи не применяются в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, и нерезидентами.

Президент Российской Федерации В. Путин