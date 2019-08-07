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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 266-ФЗ "О внесении изменения в статью 97 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации""

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 2 августа 2019 г.

Документ является поправкой к

Устав железнодорожного транспорта

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в часть первую статьи 97 Федерального закона от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) изменение, заменив слова "порожних вагонов, контейнеров перевозчик (при перевозках в прямом смешанном сообщении - перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз) уплачивает пени в размере девяти процентов платы за перевозку грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере платы за перевозку данных грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера" словами "порожних грузовых вагонов, контейнеров перевозчик (при перевозках в прямом смешанном сообщении - перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз) уплачивает пени в размере шести процентов платы за перевозку грузов, порожнего грузового вагона (вагонов), контейнера (контейнеров) за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере 50 процентов платы за перевозку данных грузов, порожнего грузового вагона (вагонов), контейнера (контейнеров)".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

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