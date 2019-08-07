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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 268-ФЗ "О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 1 ноября 2019 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 10; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3517; N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3128, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; 2007, N 23, ст. 2691; N 45, ст. 5432; 2008, N 49, ст. 5749; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 15, ст. 1746; N 48, ст. 6250; 2011, N 30, ст. 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; 2012, N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6751; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4049; N 40, ст. 5038; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2936; N 48, ст. 6663; 2015, N 14, ст. 2023; 2016, N 1, ст. 6; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4181; N 49, ст. 6844, 6851; 2017, N 11, ст. 1534; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7313, 7322, 7325; 2018, N 27, ст. 3942; N 32, ст. 5095, 5096; N 53, ст. 8419; 2019, N 18, ст. 2225; N 23, ст. 2906) следующие изменения:

1) абзац шестой дополнить словами "(за исключением масла пальмового)";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"фруктов и ягод (включая виноград);".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Президент Российской Федерации В. Путин

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