Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Пункт 15 статьи 401 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 2003, N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; 2013, N 30, ст. 4048; N 51, ст. 6683; 2015, N 17, ст. 2474) дополнить предложением следующего содержания: "Процентная ставка по займам, предоставляемым кредитным кооперативом своим членам - физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, не может превышать максимальный размер, установленный Советом директоров Банка России.".

Статья 2

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538) следующие изменения:

1) в пункте 15-2 слова "микрофинансовая компания" заменить словами "микрофинансовая организация";

2) в пункте 15-3 слова "микрофинансовым компаниям" заменить словами "микрофинансовым организациям";

3) в пункте 18 слова "микрофинансовой компанией" заменить словами "микрофинансовой организацией";

4) в пункте 19 слова "микрофинансовой компании" заменить словами "микрофинансовой организации";

5) в пункте 110 слова "микрофинансовая компания" заменить словами "микрофинансовая организация";

6) подпункт 2 пункта 112 после слов "профессиональному участнику рынка ценных бумаг," дополнить словами "микрофинансовой организации,".

Статья 3

Внести в статью 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2008, N 44, ст. 4982; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; 2014, N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; 2018, N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5115; 2019, N 27, ст. 3538) следующие изменения:

1) часть первую дополнить пунктом 1712 следующего содержания:

"1712) определяет максимальный размер процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой;";

2) часть вторую после слов "в рамках платежной системы Банка России," дополнить словами "определения максимального размера процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой,".

Статья 4

Часть 2 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2013, N 51, ст. 6683) дополнить предложением следующего содержания: "Процентная ставка по займам, предоставляемым кредитным кооперативом своим членам - физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, не может превышать максимальный размер, установленный Советом директоров Банка России.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7040; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4163, 4225; 2017, N 18, ст. 2669; N 31, ст. 4830; 2018, N 18, ст. 2560; N 53, ст. 8440, 8463, 8480) следующие изменения:

1) пункт 22 части 1 статьи 2 после слова "ограничений," дополнить словами "удовлетворяющей требованиям настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России, в том числе к собственным средствам (капиталу), и";

2) статью 41 признать утратившей силу;

3) в статье 41-1:

а) в наименовании слова "микрофинансовой компании" заменить словами "микрофинансовой организации";

б) абзац первый части 1 после слов "осуществляющее функции" дополнить словами "единоличного исполнительного органа микрокредитной компании,";

в) в части 2:

абзац первый после слов "осуществляющее функции" дополнить словами "единоличного исполнительного органа микрокредитной компании,";

пункт 1 после слов "осуществляющего функции" дополнить словами "единоличного исполнительного органа микрокредитной компании,";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) для лица, осуществляющего функции главного бухгалтера микрофинансовой компании, - высшее образование, стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет;";

г) в части 3 слова "микрофинансовой компании" заменить словами "микрофинансовой организации";

д) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Микрокредитная компания обязана в письменной форме уведомить Банк России о назначении (избрании) на должность и об освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Порядок направления в Банк России соответствующего уведомления, его форма и перечень прилагаемых к нему документов и сведений устанавливаются нормативным актом Банка России.";

е) абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:

"10. В случае, если после фактического назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа микрокредитной компании или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, микрофинансовой организацией выявлен факт его несоответствия установленным настоящим Федеральным законом квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, микрофинансовая организация обязана:";

ж) в части 11 слова "микрофинансовой компанией" заменить словами "микрофинансовой организацией", слова "указанных в частях 4 и 8" заменить словами "указанных в частях 4, 8 и 81", слова "микрофинансовой компании" заменить словами "микрофинансовой организации";

з) в части 13 после слов "осуществляющее функции" дополнить словами "единоличного исполнительного органа микрокредитной компании,", слова "микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к микрофинансовой компании (за исключением случая, если микрофинансовые компании являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами)" заменить словами "микрофинансовыми организациями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к микрофинансовой организации (за исключением случая, если микрофинансовые организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами)";

4) статью 42 признать утратившей силу;

5) в статье 43:

а) в наименовании слова "учредителям (участникам) микрофинансовой компании" заменить словами "учредителям (участникам, акционерам) микрофинансовой организации";

б) в части 1:

в абзаце первом слова "микрофинансовой компании" заменить словами "микрофинансовой организации";

пункт 4 дополнить словами "(для микрофинансовой компании)";

в) в части 2 слова "к финансовому положению и деловой репутации" заменить словами "к финансовому положению и (или) деловой репутации", слова "или соответствующей микрофинансовой компании" заменить словами "или соответствующей микрофинансовой организации";

г) в части 3 слова "микрофинансовая компания" в соответствующем падеже заменить словами "микрофинансовая организация" в соответствующем падеже, слова "Микрофинансовая компания" заменить словами "Микрофинансовая организация";

д) в части 4 слова "микрофинансовой компании" заменить словами "микрофинансовой организации";

е) в части 5 слова "Микрофинансовая компания обязана" заменить словами "Микрофинансовая компания, за исключением микрофинансовой компании, являющейся некоммерческой организацией, обязана";

ж) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Микрокредитная компания, за исключением микрокредитной компании, являющейся некоммерческой организацией, обязана раскрывать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрокредитная компания, в сроки, установленные Банком России.";

з) в части 6 слова "частью 5" заменить словами "частями 5 и 51", слова "микрофинансовая компания" заменить словами "микрофинансовая организация";

6) в статье 5:

а) в части 4:

пункт 3 признать утратившим силу;

в пункте 5 слова "должностных лиц и органов управления юридического лица" заменить словами "лиц, указанных в части 1 статьи 41-1 настоящего Федерального закона";

пункт 7 признать утратившим силу;

в пункте 71 слова ", - для юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании" исключить;

пункт 9 признать утратившим силу;

в пункте 10 слово "правил" заменить словами "копии правил";

дополнить пунктами 12-14 следующего содержания:

"12) расчета собственных средств (капитала) юридического лица, составленного в соответствии с методиками определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании, микрокредитной компании и представляемого по форме, которая устанавливается нормативным актом Банка России (за исключением юридических лиц, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование);

13) документов, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частями 7 и 71 настоящей статьи, и представляемых по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России (за исключением юридических лиц, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование);

14) сведений об источниках происхождения средств, внесенных учредителями (акционерами, участниками) в уставный капитал юридического лица, представляемых по форме, которая устанавливается нормативным актом Банка России, с приложением подтверждающих документов в соответствии с перечнем, установленным нормативным актом Банка России, - для юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании.";

б) часть 5 признать утратившей силу;

в) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Минимальный размер собственных средств (капитала) микрокредитной компании (за исключением микрофинансовой организации предпринимательского финансирования и организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) устанавливается в следующем размере:

1) с 1 июля 2020 года - один миллион рублей;

2) с 1 июля 2021 года - два миллиона рублей;

3) с 1 июля 2022 года - три миллиона рублей;

4) с 1 июля 2023 года - четыре миллиона рублей;

5) с 1 июля 2024 года - пять миллионов рублей.";

г) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. Внесение в уставный капитал микрофинансовой компании заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается. Оплата уставного капитала микрофинансовой компании при его увеличении путем зачета требований к микрофинансовой компании не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме. Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций (долей в уставном капитале) микрофинансовой компании, не может превышать 20 процентов цены размещения акций (долей в уставном капитале) микрофинансовой компании.";

7) в статье 6:

а) в части 1:

в пункте 1 слова "настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России" заменить словами "законодательства Российской Федерации";

в пункте 3 слова "частями 11 и 13" заменить словами "частью 11";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) несоответствие юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, и (или) лиц, указанных в части 1 статьи 41-1 и части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, требованиям законодательства Российской Федерации;";

б) часть 11 признать утратившей силу;

8) в статье 7:

а) часть 11 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7) неоднократного в течение года снижения собственных средств (капитала) микрофинансовой организации ниже минимального значения, установленного настоящим Федеральным законом, или в случае, если размер собственных средств (капитала) микрофинансовой организации ниже такого минимального значения в течение не менее ста восьмидесяти календарных дней;

8) несоответствия лиц, указанных в части 1 статьи 41-1 и части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.";

б) часть 13 признать утратившей силу;

в) в части 16:

в пункте 1 слова "микрокредитной компании" заменить словами "микрофинансовой организации";

пункт 3 признать утратившим силу;

г) в части 17 слова "частями 11 и (или) 13" заменить словами "частью 11";

д) в части 18 слова "частями 11 и (или) 13" заменить словами "частью 11";

е) в части 2 цифры ", 13" исключить;

ж) в части 5 цифры ", 13" исключить;

9) в части 1 статьи 71 слова "частями 11 и (или) 13" заменить словами "частью 11";

10) в статье 9:

а) пункт 3 части 1 после слова "ипотекой," дополнить словами "с учетом ограничений, установленных статьей 12 настоящего Федерального закона,";

б) пункт 5 части 2 признать утратившим силу;

11) в статье 12:

а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом (за исключением случаев, когда учредителем (акционером, участником) микрофинансовой организации, предоставляющей заем, является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование):

а) жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу;

б) доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу;

в) права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".";

б) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;

12) в части 4 статьи 14:

а) абзац первый пункта 51 дополнить словами "(их значения, а также методики их расчета)";

б) абзац первый пункта 52 дополнить словами "(их значения, а также методики их расчета)";

в) в пункте 55 слова "методику определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании" заменить словами "методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании и микрокредитной компании";

г) дополнить пунктом 56 следующего содержания:

"56) имеет право устанавливать в экономических нормативах микрофинансовых организаций дополнительные коэффициенты риска по отдельным видам активов из числа включаемых в расчет экономических нормативов микрофинансовых организаций, а также методику расчета таких коэффициентов;";

д) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81) запрашивает и получает в порядке, установленном Банком России, информацию о лицах, которые прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, имеют право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа лиц, указанных в части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;";

13) в пункте 3 части 2 статьи 15 слова "частями 11 и (или) 13" заменить словами "частью 11".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2017, N 50, ст. 7549; 2018, N 53, ст. 8480; 2019, N 18, ст. 2200) следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 статьи 3 после слов "по предоставлению потребительских займов," дополнить словами "лица, осуществляющие в соответствии со статьей 61 настоящего Федерального закона деятельность по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой,";

2) в статье 61:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Деятельность по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, может осуществляться кредитными организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, учреждением, созданным по решению Правительства Российской Федерации для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Министерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, единым институтом развития в жилищной сфере, а также организациями, осуществляющими деятельность по предоставлению ипотечных займов в соответствии с требованиями, установленными единым институтом развития в жилищной сфере, и включенными в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов.";

б) дополнить частями 11 - 15 следующего содержания:

"11. Перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов, подлежит опубликованию на официальном сайте единого института развития в жилищной сфере в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок формирования перечня уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов, а также требования, предъявляемые к включаемым в него организациям, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

12. Микрофинансовые организации вправе осуществлять деятельность по предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

13. Кредитные потребительские кооперативы вправе осуществлять деятельность по предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".

14. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы вправе осуществлять деятельность по предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".

15. Требования частей 1 и 12 настоящей статьи не распространяются на займы, предоставляемые работодателем работнику в целях, не связанных с осуществлением работником предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой.";

в) в части 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. В кредитном договоре, договоре займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, должна быть определена полная стоимость кредита (займа), обеспеченного ипотекой, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом. Требования настоящей части по определению полной стоимости кредита (займа) и размещению информации о полной стоимости кредита (займа) на первой странице кредитного договора, договора займа не распространяются на договоры целевого жилищного займа, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". К кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, также применяются требования настоящего Федерального закона в части:";

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) размещения условий кредитного договора, договора займа, перечень которых определен пунктами 1 - 13, 15 и 16 части 9 статьи 5 настоящего Федерального закона, в виде таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка России, начиная с первой страницы такого договора, четким, хорошо читаемым шрифтом.".

Статья 7

Часть 4 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4351; 2016, N 26, ст. 3890; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 1, ст. 90; 2019, N 26, ст. 3317) дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33) формирует перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и публикует указанный перечень на официальном сайте единого института развития в жилищной сфере в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";".

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "а" пункта 10 и подпункт "а" пункта 11 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункты 1 и 2, подпункты "а" и "б", абзацы второй и третий подпункта "в" и подпункты "г" - "з" пункта 3, пункт 4, подпункты "а" - "д", "ж" и "з" пункта 5, абзацы третий, пятый, восьмой - одиннадцатый подпункта "а", подпункты "б" и "г" пункта 6, абзацы третий - пятый подпункта "а" и подпункт "б" пункта 7, пункты 8 и 9, подпункт "б" пункта 10, подпункты "в" и "д" пункта 12, пункт 13 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2020 года.

4. Подпункт "в" пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

5. Положения части 1 статьи 41-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, лицам, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, и единоличным исполнительным органам указанных лиц в отношении юридических фактов, являющихся в соответствии с указанными положениями основаниями для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации и имевших место с 1 июля 2020 года.

6. С 1 июля 2020 года при проведении оценки соответствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, лица, имеющего право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, и единоличного исполнительного органа указанного лица требованиям к деловой репутации учитываются также юридические факты, имевшие место до 1 июля 2020 года и являющиеся основаниями для признания такого лица не соответствующим требованиям к деловой репутации (ограничением для занятия должностей), предусмотренными статьями 41 и 42 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

7. К лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании на 1 июля 2020 года, квалификационные требования, предусмотренные Федеральным законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (в редакции настоящего Федерального закона), применяются с 1 июля 2025 года, за исключением случаев назначения указанных лиц на данную должность в той же или иной микрофинансовой организации с 1 июля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин