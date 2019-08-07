Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и статью 2 Федерального закона "Об отходах производства и потребления""

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 33, ст. 3429; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; 2007, N 27, ст. 3213; N 49, ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, 3420; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 21, ст. 2527; 2011, N 15, ст. 2018, 2025; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7042; 2012, N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, 4061; N 52, ст. 6961, 6973; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4262; 2015, N 1, ст. 11, 12; N 27, ст. 3996; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4212; 2017, N 31, ст. 4737, 4766; N 40, ст. 5750) следующие изменения:

1) пункт 22 части первой статьи 3 дополнить словами ", порядка размещения в пластах горных пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей";

2) в пункте 3 части первой статьи 6 слова "а также в случае разведки и добычи углеводородного сырья для размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд" заменить словами "размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, размещения в пластах горных пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей";

3) в части второй статьи 10 слова "и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, а также" заменить словами ", вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей,";

4) в абзаце шестом пункта 3 статьи 101 слова "и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья" заменить словами ", вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей";

5) в части четвертой статьи 11 слова "и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья," заменить словами ", вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей,";

6) в части восьмой статьи 16 слова "и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья," заменить словами ", вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей,";

7) в статье 191:

а) в наименовании слова "и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья" заменить словами ", вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей";

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу калийных и магниевых солей или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу калийных и магниевых солей, а также их первичную переработку в границах предоставленных им в соответствии с настоящим Законом горных отводов и (или) геологических отводов, имеют право на основании утвержденного технического проекта размещать в пластах горных пород образующиеся у них воды в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.";

8) в пункте 12 части второй статьи 22 слова "и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд" заменить словами ", вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей";

9) в пункте 8 части первой статьи 23 слова "и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд" заменить словами ", вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей".

Статья 2

Пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2009, N 1, ст. 17; 2013, N 30, ст. 4059; N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4262) изложить в следующей редакции:

"3. Отношения, связанные с размещением в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей, регулируются законодательством Российской Федерации о недрах.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин