Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки"

Принят Государственной Думой 25 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3615, 3616; 2013, N 27, ст. 3436; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4198; 2018, N 28, ст. 4149; N 53, ст. 8463) следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

1. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и об оказанной таким субъектам малого и среднего предпринимательства поддержке вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в соответствии с настоящей статьей.

2. Ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки осуществляется уполномоченным органом.

3. В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки содержатся следующие сведения:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика субъекта малого или среднего предпринимательства, которому предоставлена поддержка;

2) категория субъекта малого или среднего предпринимательства (микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие) на дату принятия решения о предоставлении поддержки;

3) наименование и идентификационный номер налогоплательщика предоставивших поддержку федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, корпорации развития малого и среднего предпринимательства, ее дочернего общества, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки;

5) вид, форма и размер предоставленной поддержки;

6) срок оказания поддержки;

7) информация о наличии нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.

4. Внесение сведений об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства поддержке в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и исключение таких сведений из указанного реестра осуществляются уполномоченным органом 15-го числа каждого месяца по состоянию на 1-е число текущего месяца в следующем порядке:

1) указанные в пунктах 1, 3 - 7 части 3 настоящей статьи сведения вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки на основании сведений, представленных в уполномоченный орган в соответствии с частью 5 настоящей статьи;

2) указанные в пункте 2 части 3 настоящей статьи сведения вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки на основании содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений, предусмотренных пунктом 5 части 3 статьи 41 настоящего Федерального закона, по состоянию на дату принятия решения о предоставлении поддержки;

3) содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки сведения исключаются из указанного реестра по истечении десяти лет со дня истечения срока оказания поддержки либо с даты принятия решения о прекращении оказания поддержки.

5. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки сведения, указанные в пунктах 1, 3 - 7 части 3 настоящей статьи, в отношении поддержки, оказанной федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляются такими органами и организациями в уполномоченный орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе нецелевого использования средств поддержки.

6. Сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, 15-го числа каждого месяца размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и являются общедоступными.";

2) пункт 15 статьи 9 признать утратившим силу;

3) в части 6 статьи 152 слова ", и реестры субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся получателями такой поддержки" исключить;

4) в части 2 статьи 17 слова "на ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и" исключить.

Статья 2

1. Первое размещение сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, который ведет указанный реестр в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) (далее - уполномоченный орган), осуществляется 20 декабря 2020 года.

2. В целях первого размещения сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, в срок до 5 ноября 2020 года в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года, а в срок до 5 декабря 2020 года в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, корпорация развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерние общества, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляют в уполномоченный орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующие сведения:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика субъекта малого или среднего предпринимательства, которому предоставлена поддержка;

2) наименование и идентификационный номер налогоплательщика предоставивших поддержку федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, корпорации развития малого и среднего предпринимательства, ее дочернего общества, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки;

4) вид, форма и размер предоставленной поддержки;

5) срок оказания поддержки;

6) информация о наличии нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 20 декабря 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин