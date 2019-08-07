Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и статью 1 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2001, N 31, ст. 3171; 2003, N 2, ст. 167; N 50, ст. 4856; 2009, N 7, ст. 770; N 30, ст. 3735; 2010, N 14, ст. 1554, 1555; N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 10; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 50, ст. 7351; 2012, N 29, ст. 3993; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 14, ст. 1555; N 30, ст. 4228; 2015, N 1, ст. 76; N 29, ст. 4356; 2016, N 1, ст. 28; N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4160;N 28, ст. 4558; 2017, N 14, ст. 1996; N 27, ст. 3948; N 50, ст. 7562; 2018, N 30, ст. 4554) следующие изменения:

1) в части первой статьи 1:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии, метаемое с использованием мускульной силы человека (метательное бросковое оружие), а также оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядами, метаемыми с использованием механической энергии (метательное стрелковое оружие);";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"метательное стрелковое оружие - метательное оружие, представляющее собой механическое устройство, преобразующее энергию деформации упругих элементов в направленное движение (метание) метаемого снаряда для поражения находящейся на расстоянии цели;

метаемый снаряд - устройство, состоящее из поражающего, несущего и стабилизирующего элементов, или предмет, обладающий поражающими свойствами, предназначенные для механического поражения находящейся на расстоянии цели в результате метания из метательного стрелкового оружия;

метательное бросковое оружие - метательное оружие, предназначенное для механического поражения находящейся на расстоянии цели в результате метания с использованием мускульной силы человека (броска).";

2) пункт 3 части второй статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого составляет более 43 кгс (далее - охотничье метательное стрелковое оружие);";

3) в статье 6:

а) в пункте 1:

в абзаце пятом слова "кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов" заменить словами "метательного броскового оружия, кистеней, кастетов";

абзац шестой после слова "пулями" дополнить словами ", или пуль, или метаемых снарядов к метательному стрелковому оружию";

б) пункт 2 после слов "спортивного холодного клинкового и" дополнить словом "спортивного";

в) пункт 5 после слов "публичных мероприятий, ношение огнестрельного" дополнить словами "или метательного стрелкового";

г) в пункте 6 слова "оружия и холодного" заменить словами "оружия, холодного оружия и метательного стрелкового";

4) в статье 7:

а) часть первую после слов "и патронам к нему," дополнить словами "а также к метаемым снарядам к охотничьему метательному стрелковому оружию,";

б) часть вторую после слов "и патронов к нему," дополнить словами "метаемые снаряды к охотничьему метательному стрелковому оружию,";

5) в статье 9:

а) часть шестую дополнить абзацем следующего содержания:

"приобретения охотничьего метательного стрелкового оружия.";

б) в части девятой слова "в частях шестой и восьмой" заменить словами "в абзацах втором - шестом части шестой и части восьмой";

6) в статье 13:

а) в части шестой слова "и охотничье пневматическое оружие" заменить словами ", охотничье пневматическое и охотничье метательное стрелковое оружие", слова "или членские охотничьи билеты" исключить;

б) часть одиннадцатую после слов "огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы," дополнить словами "охотничьего метательного стрелкового оружия - пять единиц,";

в) в части двенадцатой первое предложение после слов "Охотничье холодное клинковое" дополнить словами "и охотничье метательное стрелковое";

г) часть тринадцатую после слов "свыше 7,5 Дж" дополнить словами ", охотничье метательное стрелковое оружие";

д) часть двадцать вторую после слов "охотничьего пневматического оружия," дополнить словами "охотничьего метательного стрелкового оружия,";

7) часть четвертую статьи 18 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "Запрещается продавать охотничье метательное стрелковое оружие гражданам, не представившим охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.";

8) в статье 20:

а) часть третью после слов "имеющим лицензию на приобретение оружия, его коллекционирование или экспонирование," дополнить словами "либо иное предусмотренное настоящим Федеральным законом основание для приобретения оружия,";

б) в части четвертой первое предложение дополнить словами "либо иного предусмотренного настоящим Федеральным законом основания для приобретения оружия";

9) в части четвертой статьи 22 первое предложение изложить в следующей редакции: "Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются, а также оружия, право на приобретение которого они не имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.".

Статья 2

Пункт 6 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735) после слов "огнестрельное, пневматическое" дополнить словами ", охотничье метательное стрелковое", после слов "а также боеприпасы," дополнить словами "метаемые снаряды к охотничьему метательному стрелковому оружию,".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин