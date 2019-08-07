Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 291-ФЗ "О внесении изменения в статью 43 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в статью 43 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 43. Защита охотничьих ресурсов от болезней

1. К мероприятиям по защите охотничьих ресурсов от болезней относятся профилактические, диагностические, лечебные, ограничительные и иные мероприятия, установление и отмена на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней охотничьих ресурсов.

2. Защита охотничьих ресурсов от болезней осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии".".

Президент Российской Федерации В. Путин