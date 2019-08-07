Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части совершенствования поддержки экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3615, 3616; 2009, N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6441; 2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3436, 3477; N 30, ст. 4071; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198; 2017, N 31, ст. 4756; N 49, ст. 7328; 2018, N 1, ст. 89; N 28, ст. 4149; N 32, ст. 5106; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8413, 8463; Российская газета, 2019, 22 июля) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 3 дополнить словами "и деятельность акционерного общества "Российский экспортный центр" (далее - Российский экспортный центр) по поддержке экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", его дочерних обществ";

2) в части 2 статьи 15 слова "агентства по поддержке экспорта товаров" заменить словами "центры поддержки экспорта";

3) дополнить статьей 253 следующего содержания:

"Статья 253. Российский экспортный центр

1. Российский экспортный центр в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляет:

1) проведение в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, мониторинга соблюдения центрами поддержки экспорта требований к центрам поддержки экспорта, установленных указанным федеральным органом исполнительной власти, и анализа результатов деятельности центров поддержки экспорта;

2) разработку с учетом предложений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, иных заинтересованных организаций, а также предложений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, методических рекомендаций и других материалов по вопросам экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые утверждаются советом директоров Российского экспортного центра и предоставляются центрам поддержки экспорта.

2. При выявлении Российским экспортным центром случаев несоблюдения центрами поддержки экспорта требований, установленных в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, Российский экспортный центр направляет соответствующую информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, для принятия решений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин