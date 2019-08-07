Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 19, ст. 2331; 2016, N 26, ст. 3875) следующие изменения:

1) пункт 4 части 4 статьи 27 признать утратившим силу;

2) в части 6 статьи 28:

а) в пункте 4 слова "и годовом размере сборов за пользование объектами животного мира" заменить словами "и об уплачиваемых в течение года сборах за пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах";

б) в пункте 6 слова "и годового размера сборов за пользование объектами животного мира" заменить словами "и произведения ставок сбора за пользование объектами животного мира и квот добычи охотничьих ресурсов за предшествующий год, а в случае их отсутствия - нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов за предшествующий год или норм допустимой добычи охотничьих ресурсов за предшествующий год".

Статья 2

Условия охотхозяйственных соглашений, заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие со статьей 27 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) до 1 июня 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин