"Аякс" едва не проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов

В первых матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Аякс" на выезде сыграл вничью с ПАОКом - 2:2, киевское "Динамо" в Бельгии уступило "Брюгге" - 0:1.

Во вторник прошли пять матчей третьего раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов. Полуфиналист прошлого турнира "Аякс", распродавший своих лидеров, в Греции встречался с хорошо знакомым российским болельщикам ПАОКом.

Голландцы открыли счет не без помощи защитника греческой команды, головой подправившего мяч в сетку ворот. И все же в результате гол было решено записать на Хакима Зиеша.

Еще до перерыва хозяева смогли провести две результативные атаки - отличились Чуба Акпом и Лео Матос. Отыграться "Аякс" сумел также не без помощи обороны греков. Защитник пытался выбить мяч из вратарской, но попал в ногу Класа-Яна Хюнтелара и отлетел в сетку.

"Брюгге" принимал киевское "Динамо" и победил - 1:0. Решающий мяч с пенальти забил Ханс Ванакен.

В другом матче дня кипрский АПОЭЛ дома уступил азербайджанскому "Карабаху" - 1:2. Загребское "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем" - 1:1. С таким же счетом закончился матч в Сербии между "Црвеной Звездой" и "Копенгагеном".