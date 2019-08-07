Астероид размером с небоскреб пролетит рядом с Землей 10 августа

Огромный астероид приблизится к Земле 10 августа и, по расчетам ученых, пролетит мимо нашей планеты на безопасном расстоянии, сообщается на сайте центра "Фобос".

По данным американского аэрокосмического агентства NASA, по своим размерам астероид под названием 2006 QQ23 сопоставим с московским небоскребом, а его скорость составляет порядка 16,8 тысячи километров в час. Небесное тело приблизится к Земле на расстояние до 7,5 миллиона километров. Для сравнения, Луна от нашей планеты в 20 раз ближе.

В Солнечной системе есть еще около 900 астероидов диаметром более километра. На днях Европейское космическое агентство сообщило, что мимо Земли пролетел астероид размером с футбольное поле. Дистанция между нашей планетой и небесным телом диаметром сто метров составила 65 тысяч километров.