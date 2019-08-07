Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина выиграли бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Киеве.

Беляева и Тимошинина по итогам пяти попыток набрали 277,50 балла, уступив британкам Фиби Бенкс и Эмили Мартин (284,40) и победительницам Ноэми Батки и Кьяре Пеллакани из Италии (290,34).

Накануне Тимошинина стала третьей и в индивидуальных прыжках с вышки, проиграв в борьбе за "серебро" всего пять сотых балла. "Отставание получилось минимальным, но это не важно. Я довольна "бронзой", - отметила наша спортсменка.

В среду также прошел финал на метровом трамплине. Илья Молчанов, который до последней, шестой попытки держался в тройке сильнейших, занял шестое место (371,90 балла). Победу одержал немец Патрик Хаусдинг (388,85).

После трех дней соревнований на счету сборной России одно "серебро" и две "бронзы" чемпионата Европы.