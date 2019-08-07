Беляева и Тимошинина выиграли бронзу ЧЕ по прыжкам в воду

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Киеве, хотя выходили на старт с мыслями о золоте.

Девушки лидировали после первых двух попыток, но завалили третью. Ошибку допустила Екатерина Беляева, которая днем ранее сорвала этот же прыжок в индивидуальных выступлениях. Тогда она не смогла выполнить стойку на руках и соответственно исполнить прыжок в принципе. Нулевые оценки выбили ее из борьбы за медали. В синхронных прыжках Беляева и Тимошинина поучили низкие баллы за технику и синхронность, но все-таки смогли собраться на заключительные попытки и остались в тройке.

По итогам пяти попыток наши спортсменки набрали 277,50 балла. Подаренным россиянками шансом воспользовались британки Фиби Бенкс и Эмили Мартин (284,40) и победительницы Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани из Италии (290,34).

- Конечно, мы рассчитывали на другой результат, - приводит слова Беляевой пресс-служба Европейской лиги плавания. - Настраивались на победу. Но в третьем прыжке я допустила грубую ошибку, и это стоило нам золота.