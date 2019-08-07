Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей

Задолженность Украины перед странами Содружества Независимых Государств (СНГ) превысила 300 миллионов рублей. Порядок ее погашения должен определить Совет глав правительств СНГ, однако пока решения по данному вопросу не приняли.

Украина перестала выплачивать свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ с 2014 года, пишут "Известия". Между тем Киев остается полноценным членом Содружества, хотя уровень участия страны в заседаниях высших уставных органов был сведен к минимуму.

Уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. "Мы пока никаких нот не получали. Знаем из сообщений СМИ, что в Киеве, якобы, такое решение принято. Но официальных документов о выходе из этих соглашений мы пока не получали", - пояснял Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В МИД РФ отметили, что Украину регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.

Ранее сообщалось о том, что власти Украины приняли решение выйти из соглашения по стандартизации вооружения и военной техники в рамках СНГ. Киев не видел его практической реализации, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы, которые постепенно заменяются европейскими стандартами.