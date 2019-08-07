Новости

Глава селекционной службы "Спартака" покинул клуб 07:33
Ученые назвали главную опасность жира на животе 07:21
ВДНХ закрасят художники-граффити 07:10
Больше 300 дач под Хабаровском оказались в зоне подтопления 06:45
Умерла бывшая популярная глава МИД Индии Сушма Сварадж 06:27
В столичном регионе потеплеет до +21 градуса 06:20
В Мексике неизвестные ограбили магазин Монетного двора на 50 млн песо 06:08
В Приамурье бесследно исчезли две девочки 06:07
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей 06:02
Экс-главе забайкальского минздрава не удалось избежать тюрьмы 05:37
В ООН раскритиковали решение Италии штрафовать спасающие мигрантов суда 05:31
Жителям ЕАО ограничили поездки в Китай из-за паводка 05:30
На Камчатке морпехи отбились от "диверсантов" 05:22
Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из ДРСМД 05:09
В Приморье вертолеты Ка-27 взлетели с корвета "Совершенный" 04:58
Премьер-министр Японии встретился с главой Пентагона 04:43
На восточном побережье Сахалина ощутили землетрясение 04:30
МИД России прокомментировал отставку посла США Хантсмана 04:18
В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали 12 человек 03:59
МИД Южной Кореи: США ограничили въезд побывавшим в КНДР иностранцам 03:51
В США запустили ракету Falcon 9 с израильским спутником Amos-17 03:14
США примут любые меры для свержения президента Венесуэлы Мадуро 03:08
В бою за поселок Арбаин сирийские военные уничтожили 45 боевиков 02:46
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее 01:42
В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии 01:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 06:02
Рубрика: В мире

Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Задолженность Украины перед странами Содружества Независимых Государств (СНГ) превысила 300 миллионов рублей. Порядок ее погашения должен определить Совет глав правительств СНГ, однако пока решения по данному вопросу не приняли.

Украина перестала выплачивать свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ с 2014 года, пишут "Известия". Между тем Киев остается полноценным членом Содружества, хотя уровень участия страны в заседаниях высших уставных органов был сведен к минимуму.

Фото: РИА Новости
В украинской партии "Слуга народа" начинаются склоки

Уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. "Мы пока никаких нот не получали. Знаем из сообщений СМИ, что в Киеве, якобы, такое решение принято. Но официальных документов о выходе из этих соглашений мы пока не получали", - пояснял Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В МИД РФ отметили, что Украину регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.

Ранее сообщалось о том, что власти Украины приняли решение выйти из соглашения по стандартизации вооружения и военной техники в рамках СНГ. Киев не видел его практической реализации, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы, которые постепенно заменяются европейскими стандартами.

В мире экс-СССР Украина Международные организации СНГ Отношения России и Украины Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей
Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
Патрушев: США пытаются добиться доминирования в любой точке мира
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил