Два крупнейших музея России и Беларуси готовят "звучащую выставку"

"Мелодия Победы" - так будет называться масштабный выставочный проект, который готовят совместно Российский национальный музей музыки и Национальный исторический музей Беларуси. Тема военных лишений и победы советского народа в Великой Отечественной войне будет подана через призму музыки и музыкальной истории - тех мелодий, которые по сей день являются важной частью культурного кода народов России и Беларуси.

- Идея принадлежит нашим коллегам из Российского национального музея музыки - ведущего тематического музея России и его легендарному директору Михаилу Брызгалову. Они похожий проект уже апробировали, - рассказал директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько. - У нас же есть филиал - Государственный музей истории театральной и музыкальной культуры. Проект будет основан на фондовых коллекциях наших музеев и посвящен 75-летию Великой Победы. Причем мы покажем его и в Минске, и в Москве. Это не программа обмена, а общая цельная выставка.

Одна из фишек будущей экспозиции - она зазвучит. Организаторы планируют максимально задействовать в музейном пространстве современные технологии, чтобы посетитель, проходя от стенда к стенду, от витрины к витрине, не только разглядывал экспонаты - фотоснимки, документы, ноты и личные вещи знаменитых композиторов, дирижеров и исполнителей, - но и слушал песни военных лет и праздничные мелодии Победы.

- По моему мнению, открывать экспозицию должна "Священная война" Александра Александрова, а завершить ее хотелось бы знаменитым "Майским вальсом" белорусского композитора Игоря Лученка, - считает Павел Сапотько. - Переходя от экспоната к экспонату, посетитель должен слышать разные композиции тех лет.

В планах музейщиков широкое использование мультимедиа, работа со светом, цветом и звуком, показ хроникальных кадров - словом, все, что дает эффект погружения в эпоху. И разумеется, артефакты: например, российская сторона предлагает изумительные инсталляции на основе оригинальных предметов тех лет.

- Причем некоторые из них позволят трогать руками, особенно те, которые связаны с историей и жизнью конкретных музыкантов, - делится планами директор белорусского музея:

- Одна из ярких фигур, на которых мы сделаем акцент, - народный артист БССР Борис Пенчук, белорус, который дирижировал сводным оркестром на Параде Победы в 1945 году в Москве. Конечно, будут представлены и Александр Александров, Борис Гольц, Исаак Дунаевский, и белорусы Анатолий Богатырев, Владимир Оловников, Игорь Лученок - весь пантеон Беларуси и России. Тему Великой Победы мы покажем и через предмет - исторические артефакты, и через песни и музыкальные композиции. В России огромное количество материала, в Беларуси тоже немало, и сейчас нам предстоит большая научно-исследовательская работа по созданию интеграционного проекта.

Особое внимание в экспозиции будет уделено мемориальным вещам, документам, нотным рукописям - партитурам и либретто

Музыка военных лет - тема самых разнообразных исследований. Ведущие певцы и музыканты СССР выезжали на передовую в составе фронтовых и артистических бригад, о роли военных дирижеров можно говорить бесконечно, творческое наследие композиторов и поэтов-песенников одной выставкой не объять. Существенное внимание в экспозиции будет уделено мемориальным вещам, документам, нотным рукописям - партитурам и либретто.

Также не исключено, что в проекте будут использованы произведения изобразительного искусства - живописные, графические, скульптурные работы в память о выдающихся музыкантах. Павел Сапотько не исключает и роли коллекционеров в создании будущей экспозиции. Национальный исторический музей Беларуси всегда активно работал с частными коллекциями, находя в собраниях необычные экспонаты. В данный момент российская и белорусская стороны ведут активную работу по отбору будущих артефактов.