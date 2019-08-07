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07.08.2019 17:08
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Экономический буллинг как признак беспомощности США

Минфин США решил включить Китай в список "стран, манипулирующих валютным курсом". Это можно рассматривать как настоящий экономический буллинг, что, непременно, создаст больше рисков для мировой экономики. Причем, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", для экономики Штатов в первую очередь.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

После того, как Китай присоединился к Всемирной торговой организации, в США то и дело поднимают вопрос об обменном курсе китайского юаня. Еще в 2005 году некие конгрессмены США выдвинули законопроект о валюте, направленный на обвинение Китая в манипулировании валютным курсом, угрожая взимать пошлины в большом размере, пытаясь добиться ревальвации китайского юаня. Однако с началом реформы механизма формирования валютного курса китайского юаня, с 1994 года значительно повысилась степень рыночного характера обменного курса юаня. В ходе недавней консультации МВФ по 4-й статье в отношении Китая было объявлено, что обменный курс юаня в основном соответствует реалиям рынка. После формирования нынешней администрации США, ни в одном из ее докладов по вопросам политики в области обменного курса Китай не был включен в число "стран, манипулирующих валютным курсом".

В последнее время США произвольно приводят в действие политику унилатерализма, обостряют торговые трения с Китаем, что приводит к колебанию глобального финансового рынка, в результате чего происходят колебания курса китайского юаня, что представляет собой нормальную реакцию рынка. Однако в американской администрации эта ситуация рассматривается как возможность лишний раз задеть Китай, решив включить его в список "стран, манипулирующих валютным курсом", чтобы и в дальнейшем оказывать давление на КНР в интересах удовлетворения своих внутриполитических нужд.

Эти действия американской стороны не только создадут новые препятствия для развития китайско-американских торгово-экономических связей, но и усилят колебания глобального финансового рынка, будут тормозить восстановление международной торговли и мировой экономики. В связи с этим бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс 6 августа опубликовал статью, в которой говорится, что включение Китая в список "стран, манипулирующих обменным курсом" не соответствует истине, это нанесет ущерб репутации правительства США и может привести к возникновению риска экономического спада в США.В качестве ответственной страны Китай никогда не занимался конкурентной девальвацией юаня, никогда не использовал валюту в качестве инструмента для повышения конкурентоспособности и укрепления позиции в торговых трениях. Сильная девальвация юаня не отвечает интересам Китая. Страна будет и в дальнейшем придерживаться контролируемой системы плавающих валютных курсов, основанной на рыночном спросе и предложении, регулировании с учетом валютной корзины. Попытки США оказать давление на Китай с помощью вопроса валютного курса будут обречены на провал.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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