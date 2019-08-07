Евросоюз профинансировал создание глобальной карты неприятных запахов, которая помогла бы рядовым гражданам (в первую очередь туристам) избегать подобных мест, а властям и экологам - выявлять и решать проблему или хотя бы смягчать ее последствия. На этот проект, идея которого возникла еще в 2016 году, Европейская комиссия выделила 3 миллиона евро. В итоге на свет появилось бесплатное мобильное приложение OdourCollect, позволяющее отметить на карте места, где человек столкнулся с неприятным запахом.

Эксперимент, рассчитанный на три года и вошедший в финальную фазу, проводится сразу в нескольких городах по всему миру: Барселоне (Испания), Салониках (Греция), Софии (Болгария), Порту и Сан-Жуан-да-Мадейре (Португалия), а также в Чили и Уганде. В главном каталонском городе находятся многочисленные источники неприятных запахов. Там проживает свыше 1,5 миллиона человек, не считая туристов, которые оставляют за собой горы мусора (260 тысяч тонн твердых отходов в год). Там же расположен крупный порт, а также ряд промышленных объектов.

Как отмечает один из авторов проекта, испанский инженер-химик Роза Ариас, воздействие неприятных запахов может привести к негативным последствиям для здоровья, стать причиной головных болей, раздражения кожи и глаз, бессонницы, стресса, привести к проблемам с дыханием. Однако до сих пор в странах отсутствует законодательство, регулирующее этот вопрос. А ведь человеческий нос позволяет выявить серьезную опасность, например, сероводород является крайне токсичным газом, учуять его помогает характерный запах тухлых яиц. Измерительные приборы справляются с этим гораздо хуже. "Когда приложение соберет достаточно информации по региону, жители смогут использовать карту запахов, чтобы оказать давление на политиков для борьбы с загрязнением воздуха", - поясняет Ариас, добавляя, что жалобы на неприятные запахи по своему количеству уступают только жалобам на шум.

Тестируемое приложение определяет местоположение человека, а пользователь описывает запах, с которым столкнулся, оценивая, насколько он неприятен по шкале от 1 до 6. Собранные данные будут проверены группами экспертов, а затем использованы для определения мест, где есть проблемы, и для поиска их решений. Информация от местных жителей крайне важна для этого, подчеркивает Ариас. Пока же по улицам бродят несколько десятков волонтеров, прошедших специальный тренинг, чтобы различать тот или иной запах.