ФК "Салют" сыграет против команды Кокорина и Мамаева

Встреча состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.

В октябре прошлого года профессиональные футболисты Кокорин и Мамаев, выступавшие за сборную России, избили трех человек в центре Москвы. По итогам рассмотрения дела суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, а Кокорина - к полутора годам. Оба отбывают сроки в исправительной колонии №4 в Белгородской области, куда были этапированы в начале июля. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября этого года, Кокорин - 7 декабря.