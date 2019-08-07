Фото: В США полицейские провели арестованного по улице на веревке

Полицейские в США решили провели арестованного афроамериканца по улицам на веревке. Инцидент произошел в штате Техас. Местная полиция уже извинилась за поведение своих служащих. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Стражи порядка задержали 43-летнего Дональде Нили за незаконное проникновение в офисное здание. По словам адвоката задержанного, он не имел собственного дома и страдал от биполярного расстройства. Полицейские, которые сами ехали верхом, решили привязать к наручникам Нили веревку и таким образом отвести его до участка. Свои действия они объяснили тем, что поблизости не было подходящего средства передвижения.

Происходящее сфотографировал обычный прохожий, который тут же распространил кадры в сети. Интернет-пользователи возмутились действиями полиции, которые многим напомнили о рабовладельческом периоде американской истории. "Мы живем в 2019 году, а не в 1819", - отметил председатель Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США Джеймс Дуглас.