ГЛОНАСС и "Бэйдоу": партнерство в мирных целях

Напомним, 7 ноября 2018 года в ходе 23-й регулярной встречи премьер-министров Китая и России с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и главы кабинета министров России Дмитрия Медведева, председатель Комиссии по навигационной спутниковой системы КНР Ван Чжаояо и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут сотрудничать в области совместного применения спутниковых навигационных систем "Бэйдоу" и ГЛОНАСС, строительства станций мониторинга, оценки мониторинга, а также исследования и использования технологий навигации.