ГЛОНАСС и "Бэйдоу": партнерство в мирных целях

Как сообщила 6 августа Комиссия по спутниковой навигационной системе КНР, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях скоро вступит в силу. Президент России Владимир Путин на днях это соглашение утвердил, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В Китае также завершились процедуры ратификации документа. Соглашение вступит в силу после того, как обе стороны выполнят необходимые дипломатические процедуры.
Соглашение между нашими странами скоро вступит в силу. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Напомним, 7 ноября 2018 года в ходе 23-й регулярной встречи премьер-министров Китая и России с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и главы кабинета министров России Дмитрия Медведева, председатель Комиссии по навигационной спутниковой системы КНР Ван Чжаояо и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут сотрудничать в области совместного применения спутниковых навигационных систем "Бэйдоу" и ГЛОНАСС, строительства станций мониторинга, оценки мониторинга, а также исследования и использования технологий навигации.