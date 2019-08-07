В Испании нашли гробницы полководцев - современников отца Ганнибала

Археологи нашли в Иберийском некрополе Алакроса (Испания) гробницы принца и 24 полководцев. Ученые считают, что захоронения соответствуют тому времени, когда в битве погибает карфагенский полководец Гамилькар - отец Ганнибала.

Археологи закончили исследование некрополя, которое длилось три года. Об этом сообщает El Pais. Любопытно, что два захоронения из двадцати пяти принадлежат женщинам, похороненным с оружием. Еще три могилы выделяются богатством. В них нашли элементы конской упряжи, золотые украшения и изобилие оружия. В одной из них найдены кости 222 ягнят. Тела были сожжены и сохранены в сосудах.

Ученые сделали вывод, что одна из могил принадлежит принцу, поскольку для нее использовали каменные блоки. Также обнаружили погребение без тела, но со всеми полагающимися аристократу и воину предметами. По-видимому, воин умер вдали от дома.

- Мы не знаем роли этих иберов из Алакроса в событиях времен Второй Пунической Войны, но очень заманчиво представить себе, что они либо были вместе с карфагенянами, либо, напротив, сражались на стороне короля племени оретан, которое прибыло, чтобы освободить город Гелику, осажденный Гамилькаром. Хотя это очень маловероятно. Но это точно не случайно, что большинство богатейших гробниц некрополя Алакроса были именно этого периода и позже, между 220 и 90 годами до нашей эры, - приводит издание слова профессора древней истории в университете Кастилии-Ла-Манчи Давид Родригес.

Ученые отметили, что несмотря на то, что все усопшие относятся к "высщему обществу", их захоронения делятся между собой еще на три класса.