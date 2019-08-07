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07.08.2019 21:51
Рубрика: Спорт

Знарок взялся за дело

"Спартак" выиграл первый трофей с новым тренером
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 174(7932)
Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону. Большинство из них традиционно предпочитают это делать посредством участия в контрольных турнирах.

Один из них под названием "Кубок Маунтфилд", проходивший в чешском Градец-Кралове, уже закончился. И победителем его стал московский "Спартак". По ходу турнира "красно-белые" одолели всех трех соперников: "Маунтфилд" был обыгран в серии буллитов - 2:1, "Динамо" из Пардубице и вовсе разнесено со счетом 8:0. А итоговое первенство в турнирной таблице москвичи гарантировали себе победой над братиславским "Слованом" - 5:3. Причем после двух периодов "красно-белые" уступали - 2:3, но провели мощную заключительную 20-минутку встречи.

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Понятно, что для наставника "Спартака" Олега Знарка, выигрывавшего Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Гагарина, добытый титул - далеко не самый ценный в карьере, зато первый в качестве рулевого "красно-белых".

Между тем самый представительный турнир в эти дни принимает Сочи. В числе участников Sochi Hockey Open - финалист последнего розыгрыша Кубка Гагарина омский "Авангард", питерский СКА и ярославский "Локомотив". Однако на первых ролях на льду арены "Шайба" - ХК "Сочи" и олимпийская сборная России. В очной встрече "леопарды", как называют местную команду, сломили сопротивление "олимпийцев" - 2:1 и могли гарантировать себе титул вчера в матче против "Авангарда". Для этого хозяевам площадки, выигравшим три матчах из трех, нужно было не уступить омичам в основное время. Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Юниорская сборная России по хоккею одержала вторую победу в Словакии

В еще одном матче, состоявшемся накануне, прошлогодний триумфатор Sochi Hockey Open СКА одержал свою первую победу на нынешнем турнире. Питерцы не пощадили бывшую команду своего главного тренера Алексея Кудашова "Локомотив" - 4:0. Заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов, Владимир Ткачев, Александр Барабанов и Максим Карпов.

В четверг СКА проведет заключительный матч в Сочи против "Авангарда". В другой встрече сыграют олимпийская сборная России и рижское "Динамо".

"Красно-белые" одолели всех  трех соперников  на турнире в Чехии

Накануне стартовали еще два турнира. В первый день Кубка губернатора Нижегородской области местное "Торпедо" уступило московскому "Динамо" -2:3, а минское "Динамо" одолел узбекский "Хумо" - 6:3.

А Кубок президента Республики Казахстан начался с сюрприза в виде разгромной победы "Барыса" над казанским "Ак Барсом" - 6:1. А екатеринбургский "Автомобилист" крупно обыграл "Нефтихимик" - 5:1.

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