Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ, определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ, регулирует возникновение и обращение утилитарных цифровых прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также выдачу и обращение ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права.

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие в связи с инвестированием способами, не предусмотренными настоящим Федеральным законом.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) инвестиционная платформа - информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной платформы;

2) инвестиции - денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта путем приобретения предусмотренных настоящим Федеральным законом ценных бумаг или цифровых прав либо путем предоставления займа;

3) деятельность по организации привлечения инвестиций - оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;

4) инвестор - физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании;

5) лицо, привлекающее инвестиции, - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций;

6) участники инвестиционной платформы - инвесторы, лица, привлекающие инвестиции, а также лица, указанные в части 9 статьи 8 настоящего Федерального закона;

7) оператор инвестиционной платформы - хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ;

8) инвестиционное предложение - предложение лица, привлекающего инвестиции, заключить с ним договор инвестирования;

9) договор инвестирования - договор между инвестором и лицом, привлекающим инвестиции, по которому осуществляется инвестирование с использованием инвестиционной платформы способами, предусмотренными настоящим Федеральным законом;

10) утилитарные цифровые права - цифровые права, указанные в статье 8 настоящего Федерального закона;

11) раскрытие информации оператором инвестиционной платформы - обеспечение доступности информации неопределенному кругу лиц путем размещения информации в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте, владельцем которого является оператор инвестиционной платформы;

12) предоставление информации оператором инвестиционной платформы - действия оператора инвестиционной платформы, направленные на получение информации участниками инвестиционной платформы и (или) передачу информации участникам инвестиционной платформы;

13) мобильное приложение - программное обеспечение, применяемое физическими лицами с использованием технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для доступа к инвестиционной платформе.

2. Понятия "контролирующее лицо" и "подконтрольное лицо (подконтрольная организация)" используются в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3. Понятие "информационная система" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Статья 3. Деятельность по организации привлечения инвестиций

1. Деятельность по организации привлечения инвестиций осуществляется на основании договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций и договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании. Услуги по привлечению инвестиций могут быть оказаны только лицам, соответствующим требованиям статьи 14 настоящего Федерального закона.

2. По договору об оказании услуг по привлечению инвестиций одна сторона (оператор инвестиционной платформы) обязуется в соответствии с правилами инвестиционной платформы предоставить другой стороне (лицу, привлекающему инвестиции) доступ к инвестиционной платформе для заключения с инвестором договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств этой инвестиционной платформы.

3. По договору об оказании услуг по содействию в инвестировании одна сторона (оператор инвестиционной платформы) обязуется в соответствии с правилами инвестиционной платформы предоставить другой стороне (инвестору) доступ к инвестиционной платформе для заключения с лицом, привлекающим инвестиции, договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств этой инвестиционной платформы.

4. Если это предусмотрено правилами инвестиционной платформы, плата за оказание услуг по привлечению инвестиций и (или) плата за оказание услуг по содействию в инвестировании не взимается.

5. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций и договор об оказании услуг по содействию в инвестировании являются договорами присоединения, условия которых определяются оператором инвестиционной платформы в правилах инвестиционной платформы.

6. Оператор инвестиционной платформы обязан установить лицо, с которым заключается договор об оказании услуг по привлечению инвестиций или договор об оказании услуг по содействию в инвестировании. При этом оператор инвестиционной платформы вправе устанавливать таких лиц и (или) обновлять информацию о них с использованием сведений, полученных из единой системы идентификации и аутентификации.

7. Оператор инвестиционной платформы до заключения договора об оказании услуг по содействию в инвестировании обязан получить от инвестора - физического лица подтверждение того, что он ознакомился с рисками, связанными с инвестированием, осознает, что инвестирование с использованием инвестиционной платформы является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски.

8. Оператор инвестиционной платформы представляет в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) отчеты об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций в порядке, форме и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

Статья 4. Правила инвестиционной платформы

1. Оператор инвестиционной платформы вправе осуществлять деятельность по организации привлечения инвестиций при условии раскрытия правил инвестиционной платформы в соответствии с требованиями статьи 15 настоящего Федерального закона.

2. В правилах инвестиционной платформы должны содержаться:

1) условия договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании;

2) порядок присоединения к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций и (или) к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, включая порядок установления лиц при заключении таких договоров;

3) требования к участникам инвестиционной платформы;

4) способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы;

5) требования к содержанию инвестиционного предложения;

6) порядок принятия инвестиционного предложения;

7) сроки передачи денежных средств участникам инвестиционной платформы с номинального счета, открытого оператору инвестиционной платформы;

8) размер вознаграждения оператора инвестиционной платформы или порядок его определения либо указание на отсутствие вознаграждения;

9) состав информации, раскрываемой оператором инвестиционной платформы, а также порядок и сроки раскрытия такой информации;

10) порядок обмена информацией между инвесторами с использованием инвестиционной платформы;

11) порядок применения мобильного приложения либо указание на то, что для доступа к инвестиционной платформе не применяется мобильное приложение;

12) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

3. Правила инвестиционной платформы могут содержать не предусмотренные настоящим Федеральным законом положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону.

4. Оператор инвестиционной платформы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила инвестиционной платформы. При этом такие изменения не могут распространяться на отношения между участниками инвестиционной платформы и оператором инвестиционной платформы, возникшие до вступления в силу таких изменений.

5. Правила инвестиционной платформы и вносимые в них изменения утверждаются оператором инвестиционной платформы. Изменения, вносимые в правила инвестиционной платформы, вступают в силу не ранее чем через пять дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии с требованиями статьи 15 настоящего Федерального закона.

Статья 5. Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы

Инвестирование с использованием инвестиционной платформы может осуществляться следующими способами:

1) путем предоставления займов;

2) путем приобретения эмиссионных ценных бумаг (далее - ценные бумаги), размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг;

3) путем приобретения утилитарных цифровых прав.

Статья 6. Ограничения на привлечение инвестиций

1. В течение одного календарного года одно лицо может привлечь с использованием инвестиционных платформ инвестиций на сумму, соответствующую значению (подпункт 4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"), при котором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" составление и регистрация проспекта ценных бумаг не являются обязательными.

2. Ограничения, установленные частью 1 настоящей статьи, не распространяются на публичные акционерные общества, привлекающие инвестиции путем приобретения инвесторами утилитарных цифровых прав.

3. Если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых ценных бумаг, такие ценные бумаги могут размещаться только путем закрытой подписки в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а защита прав и законных интересов инвесторов осуществляется с учетом положений Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4. Оператор инвестиционной платформы обязан осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных частью 1 настоящей статьи, в отношении лица, привлекающего инвестиции, при каждом привлечении им инвестиций с использованием инвестиционной платформы этого оператора.

Статья 7. Особенности инвестирования физическими лицами

1. Оператор инвестиционной платформы может предоставить возможность физическому лицу инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием этой инвестиционной платформы с учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме не более 600 тысяч рублей, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами.

2. Ограничение, указанное в части 1 настоящей статьи, не распространяется:

1) в отношении граждан, которые являются индивидуальными предпринимателями, и (или) физических лиц, признанных оператором инвестиционной платформы квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

2) в отношении физических лиц при приобретении ими утилитарных цифровых прав по договорам инвестирования, заключенным с публичным акционерным обществом.

3. Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется по его заявлению оператором инвестиционной платформы.

4. Оператор инвестиционной платформы обязан осуществлять контроль за соблюдением ограничения, установленного частью 1 настоящей статьи, в отношении физического лица (гражданина) при каждом его инвестировании с использованием инвестиционной платформы этого оператора. Контроль, предусмотренный настоящей частью, осуществляется оператором инвестиционной платформы на основании заверений физического лица (гражданина) о соблюдении указанного ограничения, представляемых в порядке, предусмотренном правилами инвестиционной платформы.

5. Последствием инвестирования с использованием инвестиционной платформы гражданином, который не является индивидуальным предпринимателем, и (или) физическим лицом, которое не является квалифицированным инвестором, в том числе при неправомерном признании указанного физического лица квалифицированным инвестором, с превышением ограничения, указанного в части 1 настоящей статьи, является возложение на оператора этой инвестиционной платформы обязанности по требованию указанного физического лица (гражданина) приобрести у него имущественные права, ценные бумаги и (или) утилитарные цифровые права, приобретенные в этой инвестиционной платформе, на сумму такого превышения. Предусмотренное настоящей частью последствие не применяется в случае, если физическое лицо (гражданин) дало оператору инвестиционной платформы недостоверные заверения о соблюдении ограничения, указанного в части 1 настоящей статьи. Иск о применении последствия, предусмотренного настоящей частью, может быть предъявлен инвестором в течение одного года с даты совершения сделки с превышением ограничения, указанного в части 1 настоящей статьи.

6. Инвестирование гражданином с использованием инвестиционной платформы не требует государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.

Статья 8. Утилитарные цифровые права

1. В инвестиционной платформе, отвечающей признакам, предусмотренным частью 5 статьи 11 настоящего Федерального закона, могут приобретаться, отчуждаться и осуществляться следующие цифровые права (утилитарные цифровые права):

1) право требовать передачи вещи (вещей);

2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;

3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

2. Утилитарными цифровыми правами не могут являться право требовать имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, и (или) право требовать имущество, сделки с которым подлежат государственной регистрации или нотариальному удостоверению.

3. Права, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, признаются утилитарными цифровыми правами, если они изначально возникли в качестве цифрового права на основании договора о приобретении утилитарного цифрового права, заключенного с использованием инвестиционной платформы, в соответствии с правилами статьи 13 настоящего Федерального закона.

4. Лицо, привлекающее инвестиции, определяет в соответствии с правилами инвестиционной платформы содержание и условия осуществления утилитарных цифровых прав, в том числе:

1) существо права (требования);

2) порядок осуществления утилитарных цифровых прав;

3) количество предлагаемых утилитарных цифровых прав.

5. Содержание и условия осуществления утилитарных цифровых прав определяются в инвестиционной платформе способом, обеспечивающим их доступность для последующего использования, в том числе для воспроизведения в неизменном виде.

6. Изменение содержания и (или) условий осуществления утилитарных цифровых прав после начала срока действия инвестиционного предложения о приобретении этих утилитарных цифровых прав не допускается.

7. Возникновение утилитарного цифрового права, его осуществление, распоряжение им, в том числе передача, залог, обременение утилитарного цифрового права другими способами, или ограничение распоряжения утилитарным цифровым правом возможны только в инвестиционной платформе. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, утилитарное цифровое право возникает у первого приобретателя, переходит от одного лица к другому лицу и (или) прекращается с момента внесения информации об этом в инвестиционной платформе в соответствии с правилами этой инвестиционной платформы. Правила инвестиционной платформы должны содержать порядок внесения информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права, а также порядок определения момента, с которого такая информация считается внесенной в инвестиционной платформе.

8. Оператор инвестиционной платформы обеспечивает всем участникам инвестиционной платформы техническую возможность приобретать утилитарные цифровые права при их обращении, знакомиться с их содержанием, осуществлять утилитарные цифровые права, а также распоряжаться ими.

9. Оператор инвестиционной платформы вправе предоставить возможность приобрести или принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении лицам, не являющимся инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции. В этом случае оператор инвестиционной платформы осуществляет установление таких лиц по правилам, предусмотренным для установления лиц при заключении договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании.

10. В случае прекращения обязательства (статья 407 Гражданского кодекса Российской Федерации), права по которому являются утилитарными цифровыми правами, в инвестиционной платформе должна быть внесена информация о прекращении указанных утилитарных цифровых прав.

11. Утилитарные цифровые права могут учитываться депозитарием в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - депозитарий).

12. Утилитарные цифровые права могут предлагаться физическим и юридическим лицам только при условии, что они возникают в инвестиционной платформе, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.

Статья 9. Цифровые свидетельства

1. Цифровое свидетельство - неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права, распоряжаться которым имеет возможность депозитарий, и закрепляющая право ее владельца требовать от этого депозитария оказания услуг по осуществлению утилитарного цифрового права и (или) распоряжения им определенным образом. Цифровое свидетельство выдается депозитарием обладателю утилитарного цифрового права, учет которого осуществляется этим депозитарием.

2. При выдаче цифрового свидетельства по счету депо его приобретателя вносится запись о списании утилитарного цифрового права, в отношении которого оно выдано. В этом случае обладателем утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, признается владелец этого свидетельства.

3. Депозитарий осуществляет в инвестиционной платформе утилитарное цифровое право, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, по указанию депонента, на счете депо которого осуществляется учет прав на цифровое свидетельство. Депозитарий, выдавший цифровое свидетельство, не вправе до его погашения распоряжаться утилитарным цифровым правом, в отношении которого оно выдано.

4. Депозитарий обязан обособить в инвестиционной платформе утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, от иных утилитарных цифровых прав, принадлежащих депозитарию и его депонентам.

5. Условия выдачи цифрового свидетельства, права, удостоверяемые и закрепляемые цифровым свидетельством, и порядок их осуществления должны содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности депозитария.

6. Выдача цифрового свидетельства не требует государственной регистрации. При выдаче цифрового свидетельства депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности присваивает ему уникальное условное обозначение, позволяющее идентифицировать его среди иных цифровых свидетельств без обращения к информации о содержании утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано это цифровое свидетельство. Цифровым свидетельствам, удостоверяющим одинаковые права, может быть присвоено одно уникальное условное обозначение.

7. По требованию депонента, на счете депо которого учтены права на цифровое свидетельство, депозитарий обязан погасить цифровое свидетельство и зачислить утилитарное цифровое право, в отношении которого выдано такое цифровое свидетельство, на счет депо, указанный депонентом, если такое зачисление соответствует требованиям федеральных законов, либо предоставить утилитарное цифровое право в распоряжение депонента или указанного депонентом лица.

8. Учет и переход прав на цифровые свидетельства, передача в залог таких цифровых свидетельств, а также их обременение другими способами осуществляется в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для бездокументарных ценных бумаг.

9. Залог, обременение другими способами утилитарных цифровых прав, удостоверенных цифровыми свидетельствами, а также ограничение распоряжения ими осуществляется только путем соответственно залога, обременения другими способами цифровых свидетельств или ограничения распоряжения ими. Обращение взыскания на утилитарные цифровые права, удостоверенные цифровыми свидетельствами, осуществляется только путем обращения взыскания на цифровые свидетельства.

10. Депозитарий обязан обеспечить соответствие количества выданных им цифровых свидетельств количеству утилитарных цифровых прав, удостоверенных этими цифровыми свидетельствами.

11. В случае перехода в инвестиционной платформе утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, такое цифровое свидетельство подлежит списанию со счета депо, по которому осуществлялся учет прав на указанное свидетельство, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности в день, когда депозитарий узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве.

12. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту в результате неправомерного распоряжения его утилитарным цифровым правом, принадлежность которого удостоверена цифровым свидетельством. Если убытки депоненту причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц, ответственность депозитария может быть ограничена договором.

Глава 2. Оператор инвестиционной платформы

Статья 10. Требования к оператору инвестиционной платформы

1. Оператор инвестиционной платформы не вправе совмещать свою деятельность с иной деятельностью финансовой организации, за исключением видов деятельности, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Оператор инвестиционной платформы вправе совмещать свою деятельность со следующими видами деятельности финансовых организаций:

1) деятельность организатора торговли;

2) клиринговая деятельность, за исключением деятельности клиринговой организации, которой присвоен статус центрального контрагента;

3) брокерская деятельность;

4) дилерская деятельность;

5) деятельность по управлению ценными бумагами;

6) депозитарная деятельность;

7) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

8) иные виды деятельности финансовых организаций, если возможность такого совмещения предусмотрена федеральным законом.

3. Размер собственных средств (капитала) оператора инвестиционной платформы, рассчитанный в порядке, установленном нормативными актами Банка России для организаторов торговли, должен составлять не менее 5 миллионов рублей.

4. Лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) оператора инвестиционной платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы, не может являться:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление деятельности кредитной организации или некредитной финансовой организации;

3) физическое лицо:

а) в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

б) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

5. Единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) или совета директоров (наблюдательного совета) оператора инвестиционной платформы не может являться физическое лицо:

1) сведения о котором включены в реестр дисквалифицированных лиц либо в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

2) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

3) не имеющее высшего образования.

6. Оператором инвестиционной платформы, а также лицами, указанными в абзаце первом части 4 и абзаце первом части 5 настоящей статьи, не могут являться организации и физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

7. Полномочия единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы не могут быть переданы юридическому лицу (управляющей организации).

8. Оператор инвестиционной платформы обязан утвердить внутренний документ (документы) по управлению конфликтами интересов, а также раскрывать информацию о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению такими конфликтами интересов. Требования к указанному документу (документам), в том числе к его (их) содержанию, устанавливаются нормативными актами Банка России.

9. Оператор инвестиционной платформы обязан по запросу другого оператора инвестиционной платформы предоставить ему информацию, предусмотренную пунктами 1 и 8 части 4 статьи 15 настоящего Федерального закона, не позднее дня, следующего за днем получения запроса.

Статья 11. Требования к инвестиционной платформе

1. Инвестиционная платформа должна содержать реестр заключенных с использованием инвестиционной платформы договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и договоров инвестирования (далее - реестр договоров).

2. Реестр договоров должен содержать сведения, позволяющие установить стороны договоров, существенные условия договоров и даты их заключения. Сведения о каждом заключенном договоре должны храниться оператором инвестиционной платформы до дня прекращения этого договора, а также в течение пяти лет со дня его прекращения.

3. В инвестиционной платформе должны обеспечиваться в течение всего срока хранения сведений о договорах:

1) сохранность и достоверность таких сведений;

2) возможность для сторон договора получения его текста.

4. Если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения утилитарных цифровых прав, в такой инвестиционной платформе должны обеспечиваться:

1) невозможность внесения в базу данных, содержащую информацию о возникновении, переходе и прекращении утилитарных цифровых прав (далее - база данных инвестиционной платформы), информации о переходе утилитарного цифрового права, которое было прекращено;

2) соблюдение условий обращения и прекращения утилитарных цифровых прав, определенных в инвестиционном предложении;

3) невозможность увеличения или уменьшения количества утилитарных цифровых прав в обращении в инвестиционной платформе иначе как путем соответственно их возникновения у инвестора, принявшего инвестиционное предложение, и прекращения по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

4) наличие уникальных условных обозначений утилитарного цифрового права или одинаковых утилитарных цифровых прав, позволяющих идентифицировать их как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании.

5. Если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения утилитарных цифровых прав, инвестиционная платформа должна соответствовать следующим признакам:

1) технические средства инвестиционной платформы, на которых хранится база данных инвестиционной платформы, физически отделены друг от друга и подключены к информационно-телекоммуникационной сети (далее - узлы инвестиционной платформы);

2) база данных инвестиционной платформы находится под управлением программ, установленных на узлах инвестиционной платформы;

3) информационные технологии инвестиционной платформы осуществляют в автоматическом режиме (без участия человека) поддержание тождественности информации, содержащейся в базах данных инвестиционной платформы, на всех узлах инвестиционной платформы.

6. Дополнительные требования к инвестиционным платформам, с использованием которых приобретаются ценные бумаги или утилитарные цифровые права, могут быть установлены нормативными актами Банка России.

Статья 12. Ответственность оператора инвестиционной платформы

1. Оператор инвестиционной платформы несет ответственность за убытки, причиненные вследствие:

1) раскрытия недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об инвестиционной платформе и операторе инвестиционной платформы;

2) нарушения оператором инвестиционной платформы правил инвестиционной платформы;

3) несоответствия инвестиционной платформы требованиям статьи 11 настоящего Федерального закона.

2. Оператор инвестиционной платформы не отвечает по обязательствам лиц, привлекающих инвестиции.

Глава 3. Порядок и условия инвестирования с использованием инвестиционной платформы

Статья 13. Порядок инвестирования с использованием инвестиционной платформы

1. Договоры инвестирования заключаются в письменной форме с помощью информационных технологий и технических средств инвестиционной платформы путем принятия инвестиционного предложения лица, привлекающего инвестиции, и перечисления на его банковский счет денежных средств инвесторов в соответствии с настоящей статьей. Договоры инвестирования считаются заключенными с момента поступления денежных средств инвесторов с номинального счета оператора инвестиционной платформы на банковский счет лица, привлекающего инвестиции.

2. В инвестиционном предложении лица, привлекающего инвестиции, помимо всех существенных условий договора инвестирования должны быть указаны срок действия такого инвестиционного предложения и минимальный объем денежных средств инвесторов, достижение которого является необходимым условием для заключения договора инвестирования. В инвестиционном предложении также должен быть указан максимальный объем денежных средств инвесторов, по достижении которого действие такого инвестиционного предложения прекращается. При этом максимальный объем денежных средств инвесторов считается достигнутым в случае принятия инвесторами инвестиционного предложения на сумму денежных средств, равную указанному максимальному объему денежных средств. Инвестиционное предложение о заключении договора о приобретении утилитарных цифровых прав должно содержать условия их обращения и прекращения.

3. Инвестиционное предложение может быть адресовано, а в случае, если привлечение инвестиций осуществляется путем привлечения займов, размещения акций непубличных акционерных обществ либо облигаций без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации проспекта облигаций, должно быть адресовано только одному инвестору или нескольким конкретным инвесторам (далее - закрытое инвестиционное предложение).

4. Принятие инвестиционного предложения осуществляется путем выражения с помощью технических средств инвестиционной платформы воли инвестора о принятии инвестиционного предложения при условии наличия необходимой суммы денежных средств этого инвестора на номинальном счете, открытом оператору инвестиционной платформы. Инвестор, принявший инвестиционное предложение, в течение пяти рабочих дней со дня его принятия, но не позднее дня прекращения действия инвестиционного предложения вправе отказаться от заключения договора инвестирования. Уведомление об отказе от заключения договора инвестирования направляется инвестором, принявшим инвестиционное предложение, оператору инвестиционной платформы с помощью технических средств инвестиционной платформы, используемых для принятия инвестиционного предложения. В случае отказа инвестора, принявшего инвестиционное предложение, от заключения договора инвестирования в соответствии с настоящей частью оператор инвестиционной платформы не вправе передавать денежные средства такого инвестора лицу, привлекающему инвестиции.

5. В случае, если минимальный объем денежных средств, указанный в инвестиционном предложении, не был привлечен в течение срока действия инвестиционного предложения, договоры инвестирования не заключаются, о чем оператор инвестиционной платформы уведомляет инвесторов не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения указанного срока.

6. О прекращении действия инвестиционного предложения в связи с достижением указанного в нем максимального объема денежных средств оператор инвестиционной платформы раскрывает информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день такого прекращения.

7. Заключение договора инвестирования подтверждается выпиской из реестра договоров, выдаваемой оператором инвестиционной платформы. Заключение договора инвестирования, по которому приобретаются утилитарные цифровые права, также может быть подтверждено непосредственно информацией в реестре договоров, если такая информация вносится в реестр договоров по правилам внесения в инвестиционной платформе информации о возникновении утилитарного цифрового права.

8. Инвестирование с использованием инвестиционной платформы может осуществляться только безналичными денежными средствами, которые зачисляются на номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы. Денежные средства инвесторов, находящиеся на номинальном счете и предназначенные для инвестирования, перечисляются на банковский счет лица, привлекающего инвестиции, в порядке и срок, которые предусмотрены правилами инвестиционной платформы. Такой срок не может превышать три рабочих дня со дня прекращения действия инвестиционного предложения.

9. Для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций оператору инвестиционной платформы открываются один или несколько номинальных счетов. В случае, если такой номинальный счет открыт для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким инвесторам, оператор инвестиционной платформы ведет учет денежных средств каждого инвестора. Банк России вправе установить порядок ведения оператором инвестиционной платформы такого учета.

10. По указанию оператора инвестиционной платформы по его номинальному счету, открытому для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций, могут совершаться только следующие операции:

1) перечисление денежных средств инвесторов на их банковские счета;

2) перечисление денежных средств инвесторов, принявших инвестиционное предложение, на банковские счета лиц, сделавших такое инвестиционное предложение;

3) перечисление предусмотренных правилами инвестиционной платформы сумм вознаграждения оператору инвестиционной платформы при перечислении иных денежных сумм в соответствии с настоящей частью.

11. Об операциях с денежными средствами инвестора, которые находятся на номинальном счете, оператор инвестиционной платформы отчитывается перед инвестором в порядке, предусмотренном правилами инвестиционной платформы, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции.

12. Инвестор вправе требовать от оператора инвестиционной платформы уплаты процентов на денежные средства, находящиеся на номинальном счете оператора инвестиционной платформы, в случае, если это предусмотрено правилами инвестиционной платформы.

13. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, оператор инвестиционной платформы обязан по требованию инвестора передать ему его денежные средства, находящиеся на номинальном счете, путем их перечисления на его банковский счет.

14. Денежные средства инвестора не могут зачисляться на счет оператора инвестиционной платформы, на котором находятся его собственные денежные средства, за исключением выплаты вознаграждения оператору инвестиционной платформы или в случае заключения оператором договора инвестирования.

15. Если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения утилитарных цифровых прав, такие утилитарные цифровые права не могут возникать у их первого приобретателя на счете, открытом в депозитарии.

16. Лица, привлекающие инвестиции, исполняют свои денежные обязательства перед инвесторами по заключенным с ними договорам инвестирования, которые являются договорами займа, в том числе обязательства по выплате процентов за пользование займом, путем перечисления денежных средств на номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы, бенефициарами по которому являются соответствующие инвесторы.

Статья 14. Требования к лицам, привлекающим инвестиции

1. Лицом, привлекающим инвестиции, не может являться лицо, которое, и (или) контролирующие лица которого, и (или) руководитель (единоличный исполнительный орган) которого:

1) включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

2) не соответствуют требованиям, установленным правилами инвестиционной платформы.

2. Юридическое лицо не может являться лицом, привлекающим инвестиции, в случае, если:

1) контролирующие лица такого юридического лица и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган) имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

2) в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) такого юридического лица не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

3) в отношении такого юридического лица возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица.

3. Индивидуальный предприниматель не может являться лицом, привлекающим инвестиции, в случае, если:

1) он имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

2) арбитражным судом в отношении такого индивидуального предпринимателя введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве);

3) в отношении такого индивидуального предпринимателя с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры не истек срок, предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в течение которого он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

Статья 15. Требования к раскрытию и предоставлению информации оператором инвестиционной платформы

1. Оператор инвестиционной платформы на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", который используется для предоставления доступа к инвестиционной платформе, обязан раскрывать:

1) информацию об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности;

2) правила инвестиционной платформы со всеми внесенными в них изменениями;

3) порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, и порядок действий, необходимых для инвестирования с использованием инвестиционной платформы;

4) информацию о действиях, которые могут быть предприняты инвестором в случае неисполнения обязательств лицом, привлекающим инвестиции;

5) годовой отчет оператора инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций;

6) срок восстановления функционирования инвестиционной платформы в случае нарушения ее функционирования;

7) информацию о том, является ли признание оператором инвестиционной платформы гражданина квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по содействию в инвестировании;

8) иную информацию, предусмотренную настоящим Федеральным законом.

2. Оператор инвестиционной платформы обязан предоставить в инвестиционной платформе всем инвесторам информацию о лицах, привлекающих инвестиции, и об их инвестиционных предложениях, за исключением закрытых инвестиционных предложений. В случае, если инвестиционное предложение является закрытым инвестиционным предложением, такая информация предоставляется в инвестиционной платформе только инвесторам, которым оно адресовано.

3. Информация об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности должна включать:

1) наименование, место нахождения, адрес и устав оператора инвестиционной платформы;

2) сведения о лицах, контролирующих оператора инвестиционной платформы;

3) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы;

4) сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной платформы;

5) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности;

6) сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги оператора инвестиционной платформы, оказываемые участникам инвестиционной платформы, если такая плата предусмотрена договором;

7) иные сведения об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

4. Информация о каждом лице, привлекающем инвестиции с использованием инвестиционной платформы, должна включать:

1) имя, дату и место рождения, адрес места жительства физического лица - индивидуального предпринимателя или наименование, место нахождения и адрес юридического лица;

2) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является корпорация;

3) сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;

4) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если лицом, привлекающим инвестиции, является юридическое лицо, существующее более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 миллионов рублей;

5) основные виды деятельности лица, привлекающего инвестиции;

6) сведения о рейтинге лица, привлекающего инвестиции, который присваивается в соответствии с правилами инвестиционной платформы, если присвоение такого рейтинга предусмотрено указанными правилами;

7) сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед инвесторами;

8) сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, в инвестиционной платформе в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем инвестиционном предложении в этой инвестиционной платформе, по достижении которого инвестиционное предложение прекращается.

5. Информация об инвестиционном предложении должна включать:

1) информацию, позволяющую составить общее представление о целях привлечения инвестиций и об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных целей, а также об основных рисках, связанных с лицом, привлекающим инвестиции, и рисках, связанных с принятием инвестиционного предложения;

2) всю информацию, указанную в решении о выпуске ценных бумаг, а также в документе, содержащем условия их размещения, и (или) в проспекте ценных бумаг, в форме электронных документов или электронных образов документов (если инвестиционное предложение содержит предложение о приобретении ценных бумаг);

3) наличие или отсутствие в инвестиционном предложении условия о том, что лицо, контролирующее юридическое лицо, привлекающее инвестиции, приняло на себя обязанность приобрести у инвесторов имущественные права, полученные при инвестировании, в случае, если такое лицо перестает являться лицом, контролирующим юридическое лицо, привлекающее инвестиции;

4) наличие или отсутствие у инвестора преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции (если инвестиционное предложение содержит предложение о приобретении акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции);

5) сведения о содержании утилитарных цифровых прав (если инвестиционное предложение содержит предложение о приобретении утилитарных цифровых прав);

6) сведения об экспертах, привлеченных для мониторинга и оценки деятельности лица, привлекающего инвестиции, направленной на достижение целей инвестирования, а также результаты таких мониторинга и оценки (если имеются);

7) сведения о текущем рейтинге инвестиционного предложения, который присваивается в соответствии с правилами инвестиционной платформы, если присвоение такого рейтинга предусмотрено указанными правилами;

8) предупреждение о рисках, связанных с потерей инвестиций и (или) невозможностью продажи имущества, в том числе имущественных прав, приобретенных в результате инвестирования.

6. Годовой отчет оператора инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций должен содержать:

1) сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной платформы;

2) количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием этой инвестиционной платформы, и средний размер привлеченных инвестиций на одно такое предложение;

3) общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы, в том числе по каждому из способов привлечения инвестиций;

4) общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года, и средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного такого инвестора;

5) информацию о не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил, в том числе общую стоимость таких неисполненных обязательств.

7. Лицо, привлекающее инвестиции, предоставляет оператору инвестиционной платформы информацию о себе и своих инвестиционных предложениях в стандартной форме, установленной правилами инвестиционной платформы, для ее последующего раскрытия или предоставления в соответствии с настоящей статьей.

8. Информация, предусмотренная настоящей статьей, должна раскрываться или предоставляться на русском языке. Указанная информация может также раскрываться или предоставляться на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

9. Оператор инвестиционной платформы обязан по требованию участника инвестиционной платформы раскрыть информацию о его участии в качестве инвестора в том или ином инвестиционном предложении.

Глава 4. Регулирование деятельности по организации привлечения инвестиций, контроль и надзор за деятельностью по организации привлечения инвестиций

Статья 16. Полномочия Банка России

1. Банк России:

1) ведет реестр операторов инвестиционных платформ, определяет порядок ведения такого реестра, состав включаемых в него сведений;

2) включает сведения об операторе инвестиционной платформы в реестр операторов инвестиционных платформ и исключает такие сведения из указанного реестра;

3) осуществляет контроль за соблюдением операторами инвестиционных платформ требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

4) проводит проверки деятельности операторов инвестиционных платформ в установленном им порядке;

5) направляет операторам инвестиционных платформ обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, о запрете на оказание операторами инвестиционных платформ услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании;

6) устанавливает состав сведений, включаемых в отчеты операторов инвестиционных платформ, порядок, форму и сроки представления таких отчетов в Банк России;

7) принимает нормативные акты по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом;

8) направляет операторам инвестиционных платформ обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Указанные предписания должны содержать срок их исполнения.

2. Оператор инвестиционной платформы обязан представлять в Банк России по его мотивированному запросу в указанный в нем срок документы и информацию, связанные с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций и необходимые для осуществления Банком России надзорных и иных функций.

Статья 17. Реестр операторов инвестиционных платформ

1. Банк России осуществляет ведение реестра операторов инвестиционных платформ и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сведения, содержащиеся в указанном реестре, являются открытыми и общедоступными.

2. Банк России принимает решение о внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ на основании заявления и прилагаемых к нему документов, перечень и требования к которым установлены нормативным актом Банка России.

3. Банк России принимает решение о внесении или об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ в течение одного месяца со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов.

4. Основанием для отказа во внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ является:

1) непредставление или представление не в полном объеме в Банк России документов и сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

2) представление документов и сведений, содержащих недостоверную информацию;

3) несоответствие заявителя, лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя, лиц, входящих в органы управления заявителя, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

5. Основанием для исключения сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ является:

1) заявление оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций;

2) неоднократное в течение года неисполнение предписаний Банка России об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

3) ликвидация или прекращение деятельности юридического лица -оператора инвестиционной платформы в результате реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования хозяйственного общества одного вида в хозяйственное общество другого вида;

4) неоднократное в течение года нарушение требований, установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

6. Решение Банка России об отказе во включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ или об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из указанного реестра может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня принятия соответствующего решения.

7. В случае принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ организация, в отношении которой было принято такое решение, обязана в срок, установленный указанным решением Банка России, прекратить оказывать услуги по привлечению инвестиций и услуги по содействию в инвестировании, а также прекратить обязательства, связанные с оказанием таких услуг.

8. Об исполнении обязанностей, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, организация, в отношении которой было принято решение об исключении сведений о ней из реестра операторов инвестиционных платформ, представляет в Банк России отчеты в порядке, форме и сроки, которые установлены Банком России. В случае неисполнения организацией обязанностей, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации указанной организации.

Глава 5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Статья 18. О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1999, N 28, ст. 3472; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 1, ст. 45; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4043, 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348; 2017, N 25, ст. 3592; N 48, ст. 7052; N 52, ст. 7920; 2018, N 1, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) подпункт 17 пункта 1 статьи 2 дополнить словами ", а также размещение ценных бумаг с использованием инвестиционных платформ";

2) в статье 7:

а) пункт 1 дополнить словами ", и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав";

б) пункт 12 дополнить предложением следующего содержания: "Правила настоящего пункта применяются к оказанию депозитарием услуг, связанных с получением доходов и выплат по цифровым правам.";

в) дополнить пунктами 14 - 18 следующего содержания:

"14. Депозитарным договором может быть предусмотрена обязанность депозитария осуществлять учет цифровых прав, переданных ему депонентом или указанным депонентом лицом, путем зачисления таких цифровых прав на счет депо, открытый депоненту. В этом случае обладателем цифрового права признается лицо, по счету депо которого внесена запись об этом. Если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарий по указанию депонента осуществляет цифровые права последнего, распоряжается ими, передает в залог или устанавливает их обременение другими способами в информационной системе без обращения к третьему лицу.

15. Депозитарий обязан обособить в информационной системе цифровые права, принадлежащие депонентам, от цифровых прав, принадлежащих этому депозитарию.

16. Цифровые права депонента, учет которых осуществляется на его счете депо, подтверждаются выпиской депозитария.

17. На цифровые права депонента, учет которых осуществляется на его счете депо, не может быть обращено взыскание по долгам депозитария.

18. По требованию обладателя цифрового права депозитарий обязан предоставить цифровое право в его распоряжение или в распоряжение указанного им лица в информационной системе, о чем должна быть внесена запись по счету депо обладателя цифрового права. При этом депозитарий должен списать такое цифровое право со счета депо указанного депонента.";

3) статью 82 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Для учета цифровых прав депозитарии могут открывать счета депо владельца. По таким счетам депо не могут осуществляться переход цифровых прав, их обременение и ограничение распоряжения ими.";

4) в статье 85:

а) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: "Количество цифровых прав, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, которыми депозитарий имеет возможность распоряжаться в информационной системе и которые обособлены от цифровых прав, принадлежащих депозитарию.";

б) пункт 9 дополнить предложением следующего содержания: "Сверка соответствия количества цифровых прав, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи, должна осуществляться депозитарием каждый рабочий день.";

в) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. В случае перехода в информационной системе цифровых прав, учтенных на счете депо, такие права подлежат списанию с указанного счета в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности в день, когда депозитарий узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту в результате неправомерного распоряжения его цифровым правом, учтенным на счете депо. Ответственность депозитария может быть ограничена договором, если убытки депоненту причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц.";

5) в статье 201:

а) абзац первый пункта 1 после слов "акционерных обществ," дополнить словами "а также регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы,";

б) в абзаце первом пункта 10 первое предложение дополнить словами ", а договор о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) или выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, - только с регистратором, который осуществляет ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг этого акционерного общества", слова "Указанный договор" заменить словами "Договор о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества,";

в) пункт 14 после слова "(выпусков)" дополнить словами "и (или) дополнительного выпуска (дополнительных выпусков)";

6) дополнить статьей 243 следующего содержания:

"Статья 243. Особенности размещения эмиссионных ценных бумаг с использованием инвестиционной платформы

1. Эмиссионные ценные бумаги могут размещаться путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Размещение эмиссионных ценных бумаг с использованием инвестиционной платформы должно осуществляться с соблюдением ограничений, установленных федеральными законами.

3. Предложение заключить договор о приобретении эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, должно сопровождаться предоставлением инвесторам, являющимся участниками инвестиционной платформы, доступа к зарегистрированному решению о выпуске указанных ценных бумаг, а также к сведениям о наличии преимущественного права их приобретения и порядке осуществления такого права.

4. Оплата эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, осуществляется денежными средствами с номинального счета, открытого оператору инвестиционной платформы.";

7) пункт 2 статьи 25 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции непубличного акционерного общества - эмитента, размещены путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.";

8) пункт 9 статьи 512 дополнить предложением следующего содержания: "Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.".

Статья 19. О внесении изменения в Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"

Часть вторую статьи 2 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2000, N 2, ст. 143; 2010, N 25, ст. 3070) после слов "законодательством Российской Федерации о страховании," дополнить словами "на отношения, связанные с вложениями инвестиций с использованием инвестиционных платформ,".

Статья 20. О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196, 4221; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 17, ст. 2418; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538) следующие изменения:

1) в части первой статьи 5:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"операторы инвестиционных платформ;";

б) абзацы четвертый - семнадцатый считать соответственно абзацами пятым - восемнадцатым;

2) в статье 7:

а) в пункте 1:

подпункт 6 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторов инвестиционных платформ,";

подпункт 7 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторов инвестиционных платформ,";

б) пункт 15-1 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторы инвестиционных платформ,";

в) пункт 18 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "оператором инвестиционной платформы,";

г) пункт 19 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "оператору инвестиционной платформы,";

д) пункт 110 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "оператор инвестиционной платформы,";

е) абзац первый пункта 111 после слов "паевых инвестиционных фондов" дополнить словами ", при заключении договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, предусматривающих инвестирование с использованием инвестиционной платформы на сумму, не превышающую 100 000 рублей,";

ж) подпункт 2 пункта 112 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "оператору инвестиционной платформы,";

з) пункт 113 после слов "договора о брокерском обслуживании," дополнить словами "заключения договора с оператором инвестиционной платформы для оказания услуг по содействию в инвестировании,";

и) в пункте 2:

абзац одиннадцатый после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторов инвестиционных платформ,";

абзац двенадцатый после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторов инвестиционных платформ,";

к) пункт 7 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторов инвестиционных платформ,";

л) в пункте 13:

абзац первый после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторы инвестиционных платформ,";

абзац второй после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторы инвестиционных платформ,";

м) пункт 133 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторов инвестиционных платформ,";

н) абзац первый пункта 135 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "оператора инвестиционной платформы,";

3) в статье 75:

а) пункт 5 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторы инвестиционных платформ,";

б) пункт 6 после слов "рынка ценных бумаг," дополнить словами "операторы инвестиционных платформ,".

Статья 21. О внесении изменения в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Часть первую статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 29, ст. 4348; 2016, N 1, ст. 50) дополнить пунктом 171 следующего содержания:

"171 деятельность оператора инвестиционной платформы;".

Статья 22. О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; 2016, N 26, ст. 3880; N 27, ст. 4164; 2018, N 1, ст. 65; N 32, ст. 5120) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 3 после слов "по договору займа (кредита)," дополнить словами "оператор инвестиционной платформы,";

2) в части 31 статьи 5 слова "и кредитные кооперативы" заменить словами ", кредитные кооперативы и операторы инвестиционных платформ".

Статья 23. О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе"

Статью 28 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 1, ст. 13; 2016, N 27, ст. 4237; 2017, N 31, ст. 4767) дополнить частями 52 и 53 следующего содержания:

"52. Реклама услуг по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы должна содержать:

1) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором осуществляется раскрытие информации оператором инвестиционной платформы;

2) указание на то, что заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.

53. Не допускается реклама, связанная с привлечением инвестиций с использованием инвестиционной платформы следующими способами:

1) предоставление займов;

2) приобретение размещаемых акций непубличного акционерного общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции непубличного акционерного общества;

3) приобретение утилитарных цифровых прав.".

Статья 24. О внесении изменения в Федеральный закон "О национальной платежной системе"

Пункт 18 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2317; 2016, N 27, ст. 4223; 2017, N 18, ст. 2665; 2019, N 27, ст. 3538) после слов "клиринговую деятельность" дополнить словами ", деятельность по организации привлечения инвестиций".

Глава 6. Заключительные положения

Статья 25. Заключительные положения

1. Осуществление деятельности по организации привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ после дня вступления в силу настоящего Федерального закона допускается лицами, сведения о которых включены в реестр операторов инвестиционных платформ.

2. Требования части 1 настоящей статьи не распространяются на организации, осуществляющие предусмотренную настоящим Федеральным законом деятельность на день вступления в силу настоящего Федерального закона. Указанные организации обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона и федеральных законов, измененных настоящим Федеральным законом, до 1 июля 2020 года.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин