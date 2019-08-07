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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 294-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Статью 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5276; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 28; 2018, N 32, ст. 5114; N 53, ст. 8422) дополнить подпунктом 77 следующего содержания:

"77) проектная документация автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов в случаях, если такие автозаправочные станции и склады горюче-смазочных материалов планируются к строительству и реконструкции в границах водоохранных зон на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности или предназначены для обеспечения бесперебойного и надежного функционирования размещенных на территории Калининградской области электрических станций установленной генерирующей мощностью 100 МВт и выше;".

Статья 2

Статью 3 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2011, N 15, ст. 2020; 2012, N 18, ст. 2128; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320; 2016, N 27, ст. 4300) дополнить абзацем следующего содержания:

"база (сооружение) для стоянки маломерных судов - комплекс инженерных сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания маломерных судов.".

Статья 3

Часть 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015; 2013, N 27, ст. 3480; N 30, ст. 4080; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, 86; 2016, N 1, ст. 22; N 27, ст. 4301; 2017, N 31, ст. 4740; 2018, N 32, ст. 5114, 5133, 5135; N 53, ст. 8422; 2019, N 26, ст. 3317) после слов "Байкальской природной территории," дополнить словами "проектной документации автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов в случаях, если такие автозаправочные станции и склады горюче-смазочных материалов планируются к строительству и реконструкции в границах водоохранных зон на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности или предназначены для обеспечения бесперебойного и надежного функционирования размещенных на территории Калининградской области электрических станций установленной генерирующей мощностью 100 МВт и выше,".

Статья 4

Статью 65 Федерального закона от 3 июня 2006 года N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2380; 2013, N 43, ст. 5452) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация в границах водоохранных зон автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения бесперебойного и надежного функционирования размещенных на территории Калининградской области электрических станций установленной генерирующей мощностью 100 МВт и выше.".

Статья 5

Внести в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 29, ст. 4281; N 50, ст. 7359; 2013, N 43, ст. 5452; 2014, N 26, ст. 3387; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4370; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5135; N 53, ст. 8464) следующие изменения:

1) пункт 5 части 15 изложить в следующей редакции:

"5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;";

2) часть 16 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.".

Президент Российской Федерации В. Путин

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