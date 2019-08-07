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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 287-ФЗ "О внесении изменения в статью 81 Федерального закона "Об исполнительном производстве""

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 30 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об исполнительном производстве

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в часть 3 статьи 81 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2011, N 49, ст. 7067; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 51, ст. 6699; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 10, ст. 1411; 2016, N 11, ст. 1493; 2017, N 31, ст. 4761; 2019, N 8, ст. 715) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"3. Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника и сообщает судебному приставу-исполнителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного соответствующим должностным лицом усиленной квалифицированной электронной подписью и направляемого с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, реквизиты счетов должника и размер денежных средств и драгоценных металлов должника, арестованных по каждому счету. Требования к сообщению на бумажном носителе, направляемому банком или иной кредитной организацией, утверждаются Федеральной службой судебных приставов по согласованию с Банком России. Требования к формату сообщения в форме электронного документа, направляемого банком или иной кредитной организацией, утверждаются Федеральной службой судебных приставов по согласованию с Банком России и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Положения части 3 статьи 81 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (в редакции настоящего Федерального закона) в части направления банком или иной кредитной организацией судебному приставу-исполнителю сообщения в форме электронного документа о реквизитах счетов должника и размере денежных средств и драгоценных металлов должника, арестованных по каждому счету, применяются по истечении шести месяцев после дня вступления в силу утвержденных Федеральной службой судебных приставов требований к формату указанного сообщения.

Президент Российской Федерации В. Путин

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