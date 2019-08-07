Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 284-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3429; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3517; 2005, N 30, ст. 3118; 2006, N 31, ст. 3436, 3450; 2007, N 1, ст. 31; N 46, ст. 5557; N 49, ст. 6045; 2008, N 30, ст. 3614; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6248; 2011, N 1, ст. 37; N 23, ст. 3265; N 30, ст. 4575, 4596, 4606; N 49, ст. 7016; 2012, N 49, ст. 6749; N 53, ст. 7603; 2013, N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4046; N 40, ст. 5033, 5037, 5038; 2014, N 26, ст. 3393; N 48, ст. 6647, 6660, 6661; 2015, N 48, ст. 6685, 6687, 6691; 2016, N 15, ст. 2064; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4175; N 49, ст. 6844; 2017, N 31, ст. 4803; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307; 2018, N 1, ст. 20; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5094; N 49, ст. 7496) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 337:

а) абзац четвертый подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"редких металлов (литий, рубидий, цезий, бериллий, стронций, кадмий, скандий, редкоземельные металлы (иттрий, лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), индий, таллий, галлий, титан, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, висмут, селен, теллур, рений), образующих собственные месторождения, в которых редкие металлы являются основными компонентами;";

б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) редкие металлы, являющиеся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах;";

в) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

"17) извлекаемые полезные компоненты (за исключением редких металлов), являющиеся попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых.";

2) в статье 342:

а) в пункте 2:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) 4,8 процента при добыче:

кондиционных руд черных металлов;

руд редких металлов, образующих собственные месторождения;

редких металлов, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах.

При добыче кондиционных руд черных металлов указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий способ добычи кондиционных руд черных металлов (Кподз), определяемый в соответствии со статьей 3421 настоящего Кодекса.

При добыче руд редких металлов (литий, бериллий, скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, германий, ниобий, тантал, рений), образующих собственные месторождения, редких металлов, указанных в настоящем абзаце, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах, указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов (К рм ), определяемый в соответствии со статьей 3427 настоящего Кодекса;";

в подпункте 8:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"многокомпонентных комплексных руд и полезных компонентов многокомпонентных комплексных руд, за исключением драгоценных и редких металлов, а также за исключением многокомпонентных комплексных руд, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края;";

б) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Указанные в подпунктах 1 - 6, 8, 12 - 15 пункта 2 настоящей статьи налоговые ставки (за исключением налоговых ставок, применяемых в отношении общераспространенных полезных ископаемых, подземных промышленных и термальных вод, а также налоговых ставок, применяемых в отношении руд редких металлов, образующих собственные месторождения, редких металлов, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах, с коэффициентом, характеризующим особенности добычи редких металлов (К рм ) умножаются на коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого (К тд ), определяемый в соответствии со статьями 3423 и 3423-1 настоящего Кодекса.";

3) дополнить статьей 3427 следующего содержания:

"Статья 3427. Порядок определения и применения коэффициента, характеризующего особенности добычи редких металлов (К рм )

1. При соблюдении условий, установленных настоящей статьей, коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов (К рм ), принимается равным:

1) 0,1 при добыче руд редких металлов (литий, бериллий, скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, германий, ниобий, тантал, рений), образующих собственные месторождения, редких металлов, указанных в настоящем подпункте, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах;

2) 1 при добыче руд редких металлов и редких металлов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

2. Коэффициент К рм применяется до истечения 120 налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором впервые появились основания для определения налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче руд редких металлов, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, образующих собственные месторождения, редких металлов, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах.

По истечении указанного в настоящем пункте срока значение коэффициента К рм принимается равным 1.".

Статья 2

В части 4 статьи 2 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 152-ФЗ "О внесении изменений в главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3444) слова "подпункта 3 пункта 2 статьи 342 и" исключить.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добычу полезных ископаемых.

2. Положения абзаца пятого подпункта 3 пункта 2 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются по 31 декабря 2023 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин