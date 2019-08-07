Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 282-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и статью 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности""

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 1999, N 14, ст. 1664; 2003, N 2, ст. 167; 2010, N 50, ст. 6594; 2011, N 30, ст. 4596; 2015, N 18, ст. 2614; 2017, N 31, ст. 4761; 2019, N 23, ст. 2907) следующие изменения:

1) в статье 10:

а) пункт 2 дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов;

лицензирования деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий;";

б) абзацы второй - четырнадцатый считать соответственно абзацами четвертым - шестнадцатым;

2) дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий

Деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.".

Статья 2

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168) дополнить пунктами 56 и 57 следующего содержания:

"56) деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю);

57) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.".

Статья 3

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществлявшие на день вступления в силу настоящего Федерального закона деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, обязаны получить лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности либо прекратить ее осуществление не позднее восемнадцати месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин