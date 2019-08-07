Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 281-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона "О государственной службе российского казачества" в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ"

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5245; 2008, N 49, ст. 5743; 2009, N 23, ст. 2762; 2011, N 23, ст. 3241; 2015, N 29, ст. 4388; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 18, ст. 2659; 2018, N 32, ст. 5100) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в пункте 3 части 1 слова "уставом казачьего общества" заменить словами "федеральным законом, указом Президента Российской Федерации и уставом казачьего общества";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Порядок согласования уставов хуторского, станичного, городского, районного (юртового), окружного (отдельского) и войскового казачьих обществ, создаваемых (формируемых) либо действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность иное казачье общество, и порядок утверждения уставов казачьих обществ главами муниципальных образований, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами определяются Президентом Российской Федерации.";

2) в статье 5:

а) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Атаман хуторского, станичного, городского, районного (юртового) или окружного (отдельского) казачьего общества избирается высшим органом управления казачьего общества сроком на пять лет. Порядок утверждения атаманов хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (формируемых) либо действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность иное казачье общество, определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами.";

б) дополнить частями 101 и 102 следующего содержания:

"101. Атаман войскового казачьего общества избирается высшим органом управления казачьего общества сроком на пять лет и утверждается Президентом Российской Федерации по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами.

102. Атаман всероссийского казачьего общества назначается и освобождается от должности Президентом Российской Федерации по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами.";

в) в части 11 слово "войскового" исключить;

г) в части 12:

в абзаце первом слово "войскового" исключить;

в пункте 7 слово "войскового" исключить;

д) часть 15 после слов "Президенту Российской Федерации" дополнить словами "представления о назначении на должность или об освобождении от должности атамана всероссийского казачьего общества, а также".

Статья 2

Уставы казачьих обществ, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами Федерального закона от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" (в редакции настоящего Федерального закона) в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Уставы таких казачьих обществ до приведения их в соответствие с нормами Федерального закона от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

Президент Российской Федерации В. Путин