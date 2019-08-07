Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 299-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости""

Принят Государственной Думой 25 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 1, ст. 51; N 18, ст. 2484, 2495; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4198, 4237, 4248, 4284, 4287, 4294; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4766, 4767, 4771, 4796, 4829; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 70, 90, 91; N 10, ст. 1437; N 15, ст. 2031; N 27, ст. 3954; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5101, 5115, 5131, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8404, 8464; 2019, N 18, ст. 2200; N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3317, 3319; Российская газета, 2019, 22 июля) следующие изменения:

1) статью 68 признать утратившей силу;

2) дополнить главой 101 следующего содержания:

"Глава 101. Компенсация добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения

Статья 681. Компенсация добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения

1. Физическое лицо - добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение в соответствии со статьей 302 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в настоящей статье - добросовестный приобретатель), имеет право на выплату однократной единовременной компенсации за счет казны Российской Федерации после вступления в законную силу судебного акта об истребовании от него соответствующего жилого помещения.

2. Компенсация, предусмотренная настоящей статьей, выплачивается на основании вступившего в законную силу судебного акта по иску добросовестного приобретателя к Российской Федерации о выплате данной компенсации. Соответствующий судебный акт принимается в случае, если по не зависящим от добросовестного приобретателя причинам в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом о возмещении ему убытков, возникших в связи с истребованием от него жилого помещения, взыскание по исполнительному документу произведено частично или не производилось в течение шести месяцев со дня предъявления этого документа к исполнению.

3. Размер компенсации, предусмотренной настоящей статьей, определяется судом исходя из суммы, составляющей реальный ущерб, либо, если соответствующее требование заявлено добросовестным приобретателем, в размере кадастровой стоимости жилого помещения, действующей на дату вступления в силу судебного акта, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.

4. Если судом при рассмотрении требований о выплате компенсации, предусмотренной настоящей статьей, установлено, что добросовестному приобретателю возмещены убытки, возникшие в связи с истребованием от него жилого помещения, размер компенсации подлежит уменьшению на сумму возмещенных убытков.

5. В случае выплаты компенсации, предусмотренной настоящей статьей, к Российской Федерации переходит в пределах выплаченной суммы компенсации право (требование), которое добросовестный приобретатель имеет к лицу, ответственному за причинение ему убытков в связи с истребованием от него жилого помещения.

6. Порядок учета перешедших к Российской Федерации прав (требований), предусмотренных частью 5 настоящей статьи, и орган, уполномоченный на предъявление таких требований, устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

1. Физическое лицо - добросовестный приобретатель, от которого на основании вступившего в законную силу судебного акта было истребовано жилое помещение в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обратиться с иском к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию о выплате однократной компенсации в размере, установленном частями 3 и 4 статьи 681 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в случае соблюдения условий, предусмотренных вторым предложением части 2 статьи 681 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и частью 2 настоящей статьи.

2. В случае, если утрата физическим лицом - добросовестным приобретателем жилого помещения стала следствием ненадлежащего исполнения органом регистрации прав своих полномочий, положения статьи 681 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" не применяются, а возмещение убытков добросовестному приобретателю осуществляется в соответствии со статьей 66 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

3. Требования о компенсации, предъявленные добросовестным приобретателем, от которого было истребовано жилое помещение на основании вступившего в законную силу судебного акта до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством, действовавшим на дату предъявления указанных требований.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин