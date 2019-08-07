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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 288-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О племенном животноводстве" в части совершенствования управления в области племенного животноводства"

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Принят Государственной Думой 25 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 августа 1995 года N 123-ФЗ "О племенном животноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3199; 2003, N 2, ст. 167; 2011, N 30, ст. 4596; 2016, N 15, ст. 2066) следующие изменения:

1) в статье 12 слово "непосредственно" исключить;

2) статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Основные направления деятельности государственной племенной службы

В рамках государственной племенной службы в соответствии с настоящим Федеральным законом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в области племенного животноводства:

проводят единую научно-техническую политику в области племенного животноводства;

организуют разработку и реализацию государственных программ Российской Федерации развития племенного животноводства;

утверждают нормы и правила в области племенного животноводства;

ведут государственный племенной регистр;

определяют условия применения селекционных и биотехнологических методов в области племенного животноводства;

устанавливают перечень видов животных, особи которых используются в качестве племенных животных;

определяют виды организаций по племенному животноводству;

разрабатывают предложения о мерах по государственному стимулированию племенного животноводства, в том числе по сохранению генофонда малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей;

координируют международное сотрудничество Российской Федерации в области племенного животноводства.

В рамках государственной племенной службы в соответствии с настоящим Федеральным законом органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в области племенного животноводства:

обеспечивают надлежащую экспертизу племенной продукции (материала) и выдают племенные свидетельства;

ведут государственную книгу племенных животных;

организуют разработку и реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации развития племенного животноводства;

обобщают данные о бонитировке и информируют заинтересованных лиц о ее результатах в целях стимулирования эффективного использования высокоценных племенных животных.";

3) в статье 18:

а) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:

"Основанием для отказа в государственной регистрации племенного животного и племенного стада является непредставление гражданами или юридическими лицами, осуществляющими разведение и использование племенных животных, данных, указанных в части третьей настоящей статьи.";

б) части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;

4) в статье 20:

а) в части первой слова "федеральных программ развития племенного животноводства" заменить словами "государственных программ Российской Федерации развития племенного животноводства";

б) в части третьей слова "федеральными программами развития племенного животноводства" заменить словами "государственными программами Российской Федерации развития племенного животноводства", слова "территориальные (региональные) программы развития племенного животноводства" заменить словами "государственные программы субъектов Российской Федерации развития племенного животноводства";

5) в абзаце первом части второй статьи 21 слова "Совместно с соответствующими органами государственной племенной службы указанные организации" заменить словами "Организации, указанные в части первой настоящей статьи,";

6) часть третью статьи 26 признать утратившей силу;

7) статьи 27, 37 - 41 признать утратившими силу.

Статья 2

Племенные животные и племенные стада, зарегистрированные соответственно в государственной книге племенных животных и государственном племенном регистре до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, повторной государственной регистрации не подлежат.

Президент Российской Федерации В. Путин

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